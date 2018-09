Tensión entre hoteleros para que las tarifas de verano no estén dolarizadas

Viajar por el país en avión o micro es cada vez más barato, por la llegada de nuevas aéreas y la mayor competencia. Pero el auge del turismo interno enfrentará un gran obstáculo: el valor para alojarse en destinos del país, ya que muchos hoteles cotizan en dólares.

En un contexto donde la divisa de Estados Unidos, pese a las últimas bajas, continúa a un nivel impensado meses atrás, los viajes al exterior son ya inalcanzables para gran parte de los argentinos. Por eso, se espera un crecimiento del turismo interno.

Pero en el último mes muchos hoteles ajustaron sus tarifas en pesos en función del dólar, ya que muchos de ellos, sobre todo en destinos locales internacionales, tienen sus valores dolarizados. Así, se complica también a los argentinos, con sueldos en pesos, viajar dentro del país.

Desde las cámaras de hoteles destacaron que, para tener un buen verano, recomiendan no ajustar más allá de la inflación. "No hay que trasladar la devaluación al precio, sino sólo la suba de costos. En el interior hay mucha conciencia y se quiere captar a los turistas que están complicados este año para viajar al exterior. Aconsejamos no subir por el dólar, sino por inflación", destacó a El Cronista Graciela Fresno, presidente de Fehgra. "Hay que tratar de evitar que la devaluación se traslade a precios. Si podemos hacerlo, tendremos un muy buen verano. En un contexto recesivo, complicado, no se puede ajustar como el dólar. No tenemos que caer en los mismos errores. Si alguien cobra carísimo no hay que avalarlo, es oferta y demanda", destacó Aldo Elías, presidente de AHT y de la Cámara Argentina de Turismo.

Algunas agencias consultadas por El Cronista comentaron que muchos hoteles mantuvieron tarifas en dólares, pero otros las redujeron 10% y, algunos, hasta un 15%, tras la fuerte suba de la divisa norteamericana en las últimas dos semanas. Aún con esas rebajas, dicen, esos valores están muy por encima de la inflación.

También hay diferencias por destino. En Mar del Plata, que trabaja con turismo nacional, los hoteles manejan tarifas en pesos, pero en otros más internacionales, como Bariloche, Mendoza, Iguazú, Salta o Buenos Aires, los valores son en dólares, a excepción de hosterías u hoteles de baja categoría.

"Nuestros hoteles de Mar del Plata no están dolarizados, en Buenos Aires sí. Con la variación del tipo de cambio, es imposible mantener la tarifa en dólares para el mercado interno. No se puede trasladar más que la inflación en este contexto. Aún no tenemos la tarifa para el verano, porque siempre la publicamos en octubre. Pero Costa Galana y los otros tres hoteles que tenemos en Mar del Plata están en pesos y se ajustan por inflación y nivel de ocupación", comentó Gonzalo Pereira, gerente Comercial y de Marketing de la cadena Álvarez Argüelles. "Celebramos la llegada de más aéreas a Mar del Plata, eso permitirá que la ciudad reciba más turistas este verano", agregó.

Desde Sheraton Mar del Plata explicaron que, como ese destino trabaja con turismo nacional, son"muy cuidadosos con la oferta en dólares, para que se traduzca siempre en una cantidad de pesos razonables que acompañe la media de nuestra tarifa".

Pero en otros destinos que reciben visitantes internacionales se ven los desfasajes. "En Salta, que recibe argentinos y extranjeros, muchos hoteles mantuvieron en las últimas semanas tarifas en pesos, pero otros las ajustaron según el dólar. Así, hoteles de categoría similar cotizaban a $ 2500 la noche y otros $ 5500 o $ 6000. Pero eso no resiste, porque de mantener esa diferencia quedan fuera de competencia", aclaró Pereira.

Desde Amerian, con 23 hoteles en el país, explicaron la complejidad tarifaria en este contexto. "El sistema con el que se manejan los sitios de reservas está en dólares. De todos modos, a las agencias minoristas argentinas y al cliente individual de Amerian les pasamos tarifas en pesos. El precio se mueve por oferta y demanda; desde 2014 las tarifas cayeron y no acompañaron la inflación, con un dólar atrasado y estable. Había poco turismo interno, muchos emisivo. Al mejorar ocupación, se recuperó algo de tarifa. Pero el dólar varió 130% en un año, es imposible subir así los precios, hay que ajustar por inflación y ocupación; si la mantengo en dólares, a los argentinos les va a convenir viajar fuera del país"; destacó Roberto Amengual, presidente de la cadena Amerian.