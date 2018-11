Tenaris elevó 73% sus ganancias en nueve meses

En nueve meses de 2018, Tenaris, la holding de productoras de tubos de acero sin costura que controla el Grupo Techint, elevó un 73% sus ganancias, a u$s 649 millones, en relación con igual período del año anterior. Durante el mismo lapso, sus ingresos crecieron 50%, a u$s 5554 millones, informó la empresa en un comunicado. La suba de facturación, explicó, reflejó un incremento del 42% en sus volúmenes y del 6% en los precios de venta promedio.

Además de mayor venta y utilización de la capacidad productiva, que se tradujeron en una mejor absorción de costos fijos, incluyendo una disminución de sus gastos de comercialización y administración como porcentaje de ventas, hubo un resultado financiero positivo en u$s 44 millones, en comparación con la pérdida de u$s 27 millones de un año antes.

"La ganancia en los primeros nueve meses de 2018 corresponde, principalmente, a una ganancia cambiaria de u$s 41 millones", informó la compañía. Precisó que hay u$s 31 millones relacionados con la devaluación del peso argentino sobre deudas financieras, comerciales, sociales y fiscales denominadas en esa moneda en sus subsidiarias de ese país, cuya divisa funcional es el dólar; y u$s 14 millones relacionados con la depreciación del euro sobre la deuda intercompany denominada en euros, parcialmente compensada por una pérdida de u$s 4 millones debido a la devaluación del dólar canadiense.