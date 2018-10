Salen a la venta pisos para billonarios en la torre más alta de Nueva York

Tras cuatro años de obra, acaban de salir a la venta las primeras unidades del que promete ser el rascacielos más alto y exclusivo de Nueva York. Se trata del Central Park Tower, de 95 pisos y 417 metros de altura (la Torre Eiffel tiene 318 metros), en el corazón de Manhattan y con vistas inigualables a toda la gran manzana.

El nuevo condominio de súper lujo -que comenzó a construirse en 2014 y estaría listo en 2020- está situado sobre la 57th Street, en el extremo sur del Central Park, conocido como la vía de los billonarios (Billionaires Row). El nombre de la ubicación habla por sí sola. Los valores de los departamentos son de otro mundo. Desde esta semana se encuentran a la venta 179 unidades de entre uno y siete ambientes, por valores que arrancan en los u$s 60 millones y superan los u$s 100 millones para el exclusivo Pent House del último piso.

El proyecto es llevado adelante por la desarrolladora inmobililiaria Extell Develpoment Company, responsable de emblemáticos condominios en Nueva York, como el One Manhattan Square, situado a orillas del río Hudson y con vista al puerto de Nueva York; y Brooklyn Point, en Brooklyn.

El diseño estuvo a cargo del estudio Adrian Smith & Gordon Gill, especializado en Arquitectura Sustentable, actualmente desarrollando proyectos en Dubai, China, India, Canadá y Arabia Saudita, donde se construirá el rascacielos más alto del mundo, la Torre Jeddah, que supera los 800 metros de altura.

La financiación corrió por cuenta de SMI USA, la subsidiaria local de Shangai Municipal Investment, una de las mayores compañías chinas de inversión en bienes raíces.

La inversión total en la obra es de u$s 1.140 millones, según el portal especializado The Real Deal. El valor estimado de todas las unidades a la venta supera los u$s 4.000 millones, y en los próximos tres años, Extell espera vender departamentos por u$s 500 millones.

La característica central de este emprendimiento inmobiliario es su combinación de vidrios y acero que brindan luminosidad, elegancia y eficiencia energética. Todos los departamentos tienen enormes ventanales para privilegiar las vistas panorámicas y ofrecer luz natural durante la mayor parte del día. Hacia el Norte se divisa el Central Park, y hacia el Oeste, Columbus Circle y el famoso Trump International Hotel & Tower, uno de sus edificios linderos.

Las unidades habitacionales se construyen a partir del piso 32, y el edificio consta además de una zona de ammenities y recreación de 4.600 metros cuadrados, área de restaurantes, parking, gimnasio, dos piscinas, canchas de básquet y squash, spa con baños sauna y tiendas. Por caso, la marca de ropa outdoors Nordstrom confirmó que ocupará tres pisos.

El interior de los departamentos fue diseñado por Rottet Studio, firma famosa por su decoración del hotel St Regis en Aspen y el bungalow presidencial del Beverly Hills Hotel, en Los Angeles. Cada vivienda será única y su terminación se hará a pedido del cliente, afirmó la empresa desarrolladora en un comunicado.

Si bien la compañía aún no reveló la identidad de los posibles compradores, el agente inmobiliario newyorkino Ryan Serhant aseguró en su cuenta de Instagram haber vendido las primeras dos unidades en el icónico edificio, que sin dudas será uno de los más glamorosos de Manhattan.