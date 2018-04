Puerto Madero es el barrio más caro de la región

Si bien es sabido que Puerto Madero es el barrio más exclusivo y costoso de la Ciudad de Buenos Aires, luego del alza del 20% que tuvieron sus propiedades en el último año, se convirtió en el barrio más caro de la región, en comparación con ciudades de países cómo Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay.

Según un informe realizado por Properati, el valor actual del metro cuadrado en Puerto Madero es de US$. 7.038, mientras que en Ipanema, la exclusiva zona de Río de Janeiro, Brasil, el promedio del metro cuadrado es de US$ 6.668. En estos dos barrios, con US$ 100 mil se cubre el costo de 14 o 15m², mientras que en otros barrios destacados de la región esa misma suma rinde para comprar hasta 30 o 40 metros cuadrados, como en la Ciudad de México (Lomas de Chapultepec) o Lima (San Isidro).

Sin embargo, al comprar barrios de clase media en las distintas ciudades, Buenos Aires se ubica en el tercer lugar, puesto que Caballito presenta un valor promedio del metro cuadrado de US$ 3.028, menor al de Flamengo (Río de Janeiro, Brasil) y Ñuñoa (Santiago de Chile, Chile). Por debajo del tradicional barrio porteño se encuentran Parque Batlle, de Montevideo; Tatuapé, en San Pablo; Jesus María de Lima y Narvarte Oriente de la ciudad de México.