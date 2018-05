Michael Jordan lleva seis años intentando vender su mansión de US$ 15 millones

Pese a que rebajó sus pretensiones a la mitad, Micheal Jordan continúa buscando comprador para su mansión de Chicago. Es que la propiedad de 5200 metros cuadrados del ex basquetbolista, considerado el mejor de la historia de la NBA, lleva ya seis años en el mercado, y le significa a Jordan un costo de US$ 100.000 anuales sólo en impuestos.

Si bien el ex basquetbolista de Chicago Bulls pedía originalmente US$ 29 millones para desprenderse de su mansión, hoy la propiedad está disponible por US$ 14.855.000, informó Business Insider. Es decir, el precio de la propiedad –que ha bajado varias veces– pasó de costar alrededor de US$ 5575 a US$ 2850 por metro cuadrado.

La puerta de entrada a la mansión. Fuente: Business Insider

Pero, ¿por qué –tras seis años en el mercado– Jordan no encuentra comprador?

De acuerdo a lo informado por la publicación estadounidense, a pesar del atractivo que el hogar tiene para los fanáticos de los Chicago Bulls y otros amantes de los deportes, es probable que su tamaño y características personalizadas dificulten encontrar al comprador adecuado. La mansión cuenta con cancha de básquet y de tenis, green de golf con banderas personalizadas con las iniciales de Jordan, un estanque con peces, una pileta con una isla de césped en el medio, la puerta de entrada de la mansión Playboy de Chicago, gimnasio completo y 19 baños.

Business Insider indica también que si bien Jordan puede sentir que el hecho de que él haya vivido allí puede significar un valor agregado a la casa, por lo general las personas no pagan más por una propiedad sólo porque una persona famosa haya vivido allí. Es que de acuerdo a lo expresado por Stephen Shapiro, quien trabaja en una agencia de lujo con sede en Los Ángeles, "casi sin excepción" la gente no pagará más por una casa solo porque es propiedad de una celebridad. “¿Pero sabes quién tiende a pensar que una propiedad vale más porque una celebridad vivía allí? La celebridad tratando de venderla”, dijo Shapiro.

La pileta de la propiedad. Fuente: Concierge Auctions

A pesar de variados intentos por vender la casa –un agente inmobiliario llegó a ofrecer todos los modelos de la línea de zapatillas Air Jordan para quien compre la propiedad–la casa sigue sin venderse. Y en la actualidad, está ocupada por personal contratado por Jordan para mantener la casa en condiciones.