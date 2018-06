Cómo es vivir a 235 metros en la torre residencial más alta del país

En el firmamento porteño se alza un nuevo protagonista del paisaje. Su imponente figura de 235 metros de altura hace lucir como pequeños a otros rascacielos de la zona. Ubicada en el corazón de Puerto Madero, la Alvear Tower se convertirá en la torre residencial más alta del país, e incluso estará en el top 3 de la región, según sus realizadores. Apertura.com recorrió la obra, que promete ser una de las joyas del mercado premium del real estate argentino. Cómo se vive en un edificio con una vista panorámica de la ciudad.

Son 54 los pisos que separan el lobby del roof top, el espacio más exclusivo de esta mole de hormigón armado. El “techo” funcionará como un bar y restaurante al cual podrán acceder todos los inquilinos y desde donde podrán apreciar el paisaje porteño en todo su esplendor, desde el CCK hasta la mismísima Bombonera.

Sin embargo, los encargados del proyecto aseguran que, por el momento, no hay intenciones de comercializar visitas turísticas al mirador, como sí sucede en edificios icónicos a nivel global como el Empire State. Este emprendimiento, el primero de carácter exclusivamente residencial del Grupo Alvear, demandó una inversión de aproximadamente US$ 240 millones.

La torre contará con 180 departamentos, de los cuales, destacan, ya están vendidos más del 80 por ciento. Entre los principales compradores se encuentran tanto empresarios como así también familias. Si bien a fin de año esperan entregar las primeras unidades, la gran inauguración recién se llevaría a cabo en marzo de 2019.

Los departamentos van desde los 90 m² hasta los 500 m². El precio de cada uno depende no solo de sus dimensiones sino también de a qué altura se encuentra y la vista que tiene. Los más “económicos” tienen un valor de entre US$ 9500 y US$ 10.000 el metro cuadrado, mientras que los más costosos rondan los US$ 15.000 –lejos del precio promedio de la zona que, según Properati, es de aproximadamente US$ 6700 el metro cuadrado.

.

.

.

La unidad modelo está ubicada en el quinto piso y tiene 216 metros cuadrados. La misma cuenta con tres habitaciones, cocina equipada y dependencia. El principal diferencial, recalcan, son los 3,30 metros de altura entre piso y techo. “Para poder hacerlo, construimos 12 pisos menos”, aseguran. A su vez, los 56 centímetros de losa entre el techo de un departamento y el piso del vecino superior hacen casi imposible la filtración de ruidos.

La construcción del rascacielos estuvo a cargo de Criba, su diseño fue realizado por el estudio de arquitectura Pfeifer-Zurdo y BDA Realty comercializó las unidades. Ubicado sobre el boulevard Azucena Villaflor, se encuentra a escasos metros del Alvear Icon Hotel. Este proyecto híbrido que combina 50 departamentos y un hotel cinco estrellas demandó una inversión de US$ 120 millones y “solo” tiene 32 pisos.

Las amenities son un aspecto clave de la Alvear Tower. Además del roof top y el clásico salón de fiestas, el cual tiene capacidad para 120 personas, los inquilinos podrán disfrutar de una piscina exterior semiolímpica, sala de ensayos musicales, taller de hobbies, canchas de tenis, cavas privadas y una sala para baños de mascotas, entre otros. A su vez, algunos departamentos premium tendrán su propia pileta privada.