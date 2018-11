Western Union se expande en el país: invierte u$s 6 millones y abre 100 locales

La compañía de envío y recepción de dinero Western Union (WU) está en la mitad de un proceso de expansión en el país, a través del cual abrirá 100 nuevos locales propios, con una inversión aproximada de u$s 6 millones. Incluso, no descartan sumar u$s 1 millón más. Hasta el momento, la firma ya desembolsó u$s 3 millones en 50 locales y acumuló así 228 puntos en la Argentina, sin contar los 5200 franquiciados con los que ya cuenta en el país.

“Sabemos que atravesamos un momento complicado por la crisis, pero nosotros estamos creciendo, invirtiendo, apostando mucho al crecimiento del país”, expresó Maximiliano Babino, gerente General de WU, que también es dueña de Pago Fácil.

Los nuevos lugares operarán la totalidad de los servicios de transferencia de la compañía internacional así como los de pago de servicios y envíos de dinero de Pago Fácil.

El proceso de expansión de puntos de servicios comenzó hace más de cuatro meses y desde la compañía aguardan que finalice en el primer trimestre de 2019. Mientras tanto, en los lugares inaugurados ya trabajan 170 personas –principalmente cajeros–, lo que significó un incremento de 20% en la plantilla de la empresa, de más de 1000 empleados.

En lo que va del año, la compañía ya invirtió otros u$s 2 millones en tecnología. El desarrollo primordial permite operar en WU con tarjetas de débito; utiliza el mecanismo de pagos electrónicos inmediatos (conocido por sus siglas, PEI) y está disponible masivamente desde el segundo trimestre del año. Actualmente, más de 1 millón de transacciones mensuales se realizan mediante este formato. La firma incluyó también el servicio de extracción de dinero en sus puntos, tanto para usuarios de Link como de Banelco.

“Las condiciones del mercado local en la Argentina favorecen la estrategia multi-canal que es una de las prioridades para nuestra compañía. Estamos dispuestos a ofrecer distintas alternativas para el envío y recepción de dinero a nuestros clientes, muchos de los cuales operan bancarizados a través de sus cuentas”, dijo Babino.

Desde Western Union informaron que el costo promedio de cada local propio es de entre u$s 50.000 y u$s 60.000, e indicaron que algunas de las ciudades donde desembarcaron son Mar del Plata, Mendoza y Neuquén. El 40% de los recientes puntos están en Gran Buenos Aires y Capital Federal.

Babino dio a conocer, también, que el negocio de envío y recibo de dinero hacia y desde el exterior continúa en crecimiento, luego de la anulación del cepo cambiario, en diciembre de 2015. Actualmente, detalló el ejecutivo, ambos segmentos crecen, en cantidad de dinero, 50% de manera interanual.

Los lugares más comunes adonde se envía dinero son –por orden de importancia– Paraguay, Bolivia, Perú y Colombia. Este último país es bastante utilizado por venezolanos que viven en la región, ya que el dinero bancarizado en Venezuela se convierte al tipo de cambio oficial, muy distante de la cotización informal. Asimismo, los Estados Unidos, España, México e Italia son los principales lugares desde los cuales se envía dinero a la Argentina.

WU, también, anunció que los usuarios de Pago Fácil podrán pagar sus impuestos de ARBA, algo que aún no estaba disponible. “Pago Fácil crece, a pesar de estar maduro. Nos faltan locales, no clientes”, expresó Babino.

Según dijeron desde la empresa, en los últimos dos meses se recibe en el país más dinero del exterior y se envía menos. Sin embargo, en el acumulado del 2018, en la operación local, el 60% del dinero es enviado desde aquí y el 40% es recibido. El promedio de transacción al exterior es de u$s 200 y lo recibido es de entre u$s 300 y u$s 400. El promedio por transacción ronda entre el 3% y 4%, aunque es menor si ésta se realiza mediante la aplicación de la compañía y su programa fidelización.