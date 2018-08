Warren Buffett aumentó su participación en Apple y supera los US$ 46.000 millones

Aunque durante su carrera Warren Buffett evitó invertir en tecnología a través de su firma Berkshire Hathaway, hay una empresa tech que sí logró cautivarlo y conseguir un desembolso de su capital: Apple. El “Oráculo de Omaha” debutó en la empresa de la manzana en mayo de 2016 con una mordida de US$ 1000 millones, según Reuters, y poco a poco fue ensanchando su posición en la compañía. De acuerdo a un informe de The Wall Street Journal en base a registros del parqué neoyorquino, Buffett aumentó su participación durante el segundo trimestre del año y alcanzó los US$ 46.600 millones.

El experimentado inversor repitió en varias ocasiones que la compañía con sede en Cupertino era su debilidad dentro del rubro tecnológico debido a que fabricaba un producto que él podía entender, el iPhone. En el segundo quarter de 2018, Berkshire Hathaway adquirió 12,4 millones de acciones de Apple al mismo tiempo que se desprendió de algunos títulos de Wells Fargo -4,5 millones- que tenía en su cartera.

En 2017, la firma de Buffett duplicó su posición en la tecnológica y, según el medio financiero, hasta marzo se posicionaba como el segundo accionista más importantes, detrás de Vanguard Group, con el 4,96 por ciento del paquete accionario. Históricamente, Berkshire Hathaway siempre ha intentado restringir a un máximo del 10 por ciento a su participación en cualquiera de las empresas en las que invierte para evitar más requerimientos regulatorios.