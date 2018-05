Viaje a Airbnb: cómo son las oficinas inspiradas en alojamientos de todo el mundo

DESDE SAN FRANCISCO. Tres colchones inflables y una idea. No todos los emprendedores necesitan un MBA de una prestigiosa universidad o dominar las artes de la programación para crear una compañía multimillonaria. Dos diseñadores industriales lograron plantar bandera en un territorio dominado por los visionarios tecnológicos cuando lo único que tenían era la necesidad de pagar el alquiler porque sus cuentas bancarias titilaban en rojo. Tarjetas de crédito explotadas, cientos de cajas de cereales plegadas a mano, mails ignorados, inversores que revolearon sus ojos al escuchar la idea y conflictos legales pasaron hasta transformar a Airbnb en la compañía valuada en US$ 31.000 millones que hoy opera en 81.000 ciudades del mundo. Diez años después, la empresa decidió dar el salto más importante desde que pasó de alquilar cuartos a casas enteras. APERTURA estuvo presente en la keynote de Brian Chesky, su CEO y cofundador, y tuvo la oportunidad de recorrer sus headquarters.

En los pequeños detalles se ocultan los significados más importantes. Periodistas, hosts y personal de la compañía comienzan a llenar las filas del auditorio Masonic. Chesky ingresa al escenario totalmente camuflado en negro. Una década atrás esta mole creada en 1958 tuvo algo que ver en el nacimiento de su criatura. En aquel mismo escenario se desarrolló la conferencia de diseño que catapultó la idea de Airbnb. La historia es conocida: Joe Gebbia y Chesky necesitaban dinero y, como la mayoría de los hoteles de la ciudad ya estaban llenos, publicaron un aviso para alojar a tres personas que quisieran asistir al evento. En 2008 imploraban llenar los tres colchones inflables; hoy aspiran a llegar a los 1000 millones de guests para 2028.

Todo comenzó en un departamento de dos ambientes sobre la calle Rausch en San Francisco. El dúo sumó al ingeniero Nathan Blecharczyk, graduado en Harvard, para que pudiera darle un aspecto más técnico a un negocio que estaba encabezado por dos diseñadores recibidos en la Escuela de Diseño de Rhode Island. Sin idea de cómo funcionaba el venture capital o qué eran los ángeles, adoptaron a Michael Seibel, socio de la aceleradora Y Combinator, como su guía espiritual. Como las parejas que guardan los recuerdos de sus primeras citas, Chesky hizo lo mismo con los siete correos que les envió a potenciales inversores para que, a cambio de US$ 150.000, se quedaran con el 10 por ciento de la empresa. Cinco negativas y dos de ellos sin respuesta.

“¿Ahora manejás una compañía de cereales?”, le preguntó su madre a Chesky cuando el joven le mencionó que habían estado toda la noche trabajando con pegamento caliente armando una por una las cientos de cajas que habían impreso. Creían que la Convención Nacional Demócrata de 2008 en Denver, Colorado, podía ser una gran oportunidad para su incipiente emprendimiento. Utilizaron lo mejor de su background para generar algo que atrajera a la prensa: cajas de cereal temáticas con los candidatos presidenciales. Así nacieron los Obama O’s y los Cap’n McCain’s. En una semana vendieron 25 a US$ 40 cada una y en poco tiempo lograron embolsar US$ 30.000. Además, se transformaron en el anzuelo que terminó de convencer a Paul Graham, cofundador de Y Combinator, para sumar a Airbnb a sus filas. Luego vinieron Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Ashton Kutcher y muchos más interesados. La última ronda de inversión de la compañía cerró en US$ 1000 millones en marzo del año pasado.

De San Francisco al mundo

El camino recorrido define a las personas y a las marcas. Y esto se traslada a sus empresas. Los headquarters de Airbnb ubicados en el número 888 de la calle Brannan en el barrio SoMa –siglas que significan que se encuentra al sur de la calle Market–, son una línea de tiempo de casi 16.000 m2. Aunque un timeline con los momentos más destacados en la vida de la empresa es una de las primeras cosas que uno se encuentra al entrar al edificio, junto a un espacioso living y un imponente jardín vertical, cada espacio tiene un recuerdo de la historia de Chesky, Gebbia y Blecharczyk.

En 2013, la compañía ocupaba la mitad del edificio, pero a medida que expandía su negocio alrededor del mundo también iba ganando terreno en aquel antiguo almacén construido en 1917 para la firma Eveready. Cada uno de sus tres pisos contiene un espacio con las oficinas genéricas de una empresa moderna con mesas largas, espacios compartidos y computadoras de última generación. Pero hay algo que rompe con ese esquema y, desde el amplio pulmón de la planta baja, se percibe como un collage de oficinas. Al recorrer uno por uno los pisos, este glitch cobra sentido.

Pegado a uno de los grandes escritorios se ubica un domo cuya cúpula acaricia el techo. La puerta abierta revela un pequeño escritorio con dos sillas y una escalera hacia un diminuto cuarto en la segunda planta. Unos metros más allá, una casa rodante con un colchón a sus pies engalana el pasillo por el que día a día pasan casi 1000 empleados. “Son salas de reuniones. Cada una es una réplica de un alojamiento alrededor del mundo”, explica la guía. El primero, apodado The Mushroom (El Hongo), está en la ciudad californiana de Aptos y fue pensado para disfrutar de una experiencia en la naturaleza, mientras que la caravana viaja por los paisajes australianos. Egipto, Brasil e Italia son algunos de los otros territorios recreados en los HQ. Los fundadores también pusieron algo suyo en este diseño: una de las oficinas es un calco del living del departamento en la calle Rausch, desde la ubicación de los muebles hasta los portarretratos y la alfombra.

Este formato se replica en el otro edificio de Airbnb a una cuadra, donde trabaja su equipo de comunicación y redes sociales. Incluso, varios sectores de la oficina en la calle Brannan al 999 están inspirados en rincones porteños. San Telmo, Almagro y Barracas son algunos de los barrios cuyos alojamientos se convirtieron en musas de salas. En la Argentina, la compañía comenzó a operar en 2013 y cuenta con 31.300 alojamientos en el país –13.100 en Buenos Aires.

“América latina es un vector de crecimiento a futuro. Es una oportunidad emergente donde no tenemos una marca con tanta penetración y una presencia tan estable. Aunque en 2017 fue la región que más creció”, afirma Jordi Torres, director Regional para América latina de Airbnb, en diálogo con APERTURA. Para el ejecutivo, México y Brasil representan un lion’s share, mientras que la Argentina “es un mercado muy activo con un market fit muy alto como modelo encajado de manera muy orgánica”. Según Bloomberg, en 2017 Airbnb facturó US$ 2600 millones a nivel global con una ganancia de casi US$ 100 millones.

Cada vez más desafíos

Con la expansión de la compañía, los problemas comenzaron a llegar y uno de sus frentes legales más arduos fue en su ciudad natal: San Francisco. Luego se sumó Nueva York y, a principios de este año, ocho ciudades europeas –Ámsterdam, Barcelona, Bruselas, Cracovia, Madrid, París, Reikiavik y Viena– armaron un escudo y se plantaron ante Airbnb. Los reclamos son diversos: desde imponer un tope a la cantidad de días al año que alguien puede alquilar su vivienda a través de la plataforma hasta el efecto inflacionario sobre los precios de los alquileres que aseguran que provoca el modelo de negocios de la compañía. “Cada ciudad tiene su propia política, regulaciones y preferencias. Esperamos continuar trabajando con cada una para cumplir con los estándares bajo los que quieren operar. Tenemos mucha gente trabajando al respecto”, expresa Natalie Schwartz, jefa de Marketing de la unidad Homes. En la Argentina, la industria hotelera, a través de Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA), encabeza las denuncias de “competencia desleal”.

Los conflictos llevaron a la empresa a buscar negocios en algo que, aseguran, comenzó de manera orgánica. Así nació Experiences, la unidad que conecta a viajeros con hosts que se ofrecen como guías para llevar a cabo actividades premium. Comenzó en 12 ciudades, escaló a 60 al poco tiempo y la compañía confirmó que pretenden llevarlas a 1000 locaciones, incluyendo Islandia, Tasmania y la isla de Pascua. Si bien los 4,5 millones de alojamientos con los que cuenta la plataforma continúan siendo su core, durante el primer año, las “experiencias” exhibieron un crecimiento del 2500 por ciento. Así lo confirma Joe Zedah, VP del área, en una conferencia de prensa en la que APERTURA estuvo presente. Según el ejecutivo, los anfitriones con actividades más solicitadas pueden llegar a embolsar entre US$ 60.000 y US$ 200.000 al año.

A Chesky no le alcanza con que Airbnb sea una opción para los viajeros. “Airbnb sigue siendo una alternativa, aunque todavía no logramos que sea ‘para todos’”, abrió su discurso. Un mes antes, el emprendedor había publicado una carta abierta a la comunidad en la que mencionaba que los anuncios eran los primeros pasos para transformarse en “una empresa del siglo XXI”. La institucionalización del programa superhost para premiar a los anfitriones más activos; la creación de superguest para extenderlo a los huéspedes; nuevas categorías de propiedades como alojamientos únicos, vacacionales y hoteles boutique que se suman a los clásicos alojamiento entero, habitación privada y compartida; el lanzamiento de Airbnb Plus, para darle un upgrade a algunas propiedades, y Beyond Airbnb, con foco en un target más premium; y la presentación de Collections para encontrar el lugar ideal para cada tipo de viaje, ya sea laboral, vacaciones o una luna de miel. Los ejecutivos de la empresa consultados por APERTURA definieron estos cambios como verdaderos gamechangers dentro de la industria de la hospitalidad.

Cumplió sus bodas de aluminio, pero está pensando en las de porcelana. Los primeros cambios ya empezaron a verse. El alejamiento del CFO Laurence Tosi, exBlackstone, fue de la mano de la confirmación de los fundadores que la empresa no tiene pensado salir a la Bolsa, por lo menos este año. Según Chesky, el objetivo es empoderar y crear un mundo liderado por los hosts. Para lograrlo, Airbnb planea transformarse de una plataforma de alojamientos temporarios a una que abarque todas las etapas del viaje, una compañía turística de punta a punta. Resta esperar los resultados de sus anuncios para ver si, realmente, crean una empresa “para todos”.