“Vamos Manaos”: invirtió en su planta más de $ 420 millones

La marca de gaseosas Manaos inauguró ayer la ampliación de su planta en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, en la que invirtió cerca de 10 millones de euros. Con esta obra, la empresa podrá ampliar su producción en cerca de un 40%.

El dueño de la compañía, Orlando Canido, explicó que la fábrica incorporó 20.000 metros cuadrados, entre las nuevas líneas de soplado, llenado y etiquetado, y de envases de cartón. Esta última, le permitirá ingresar en el segmento de jugos naturales, con la tradicional marca Pindapoy, adquirida este año por un monto no revelado.

Tras las obras de ampliación, que se iniciaron en enero pasado, la planta sumará 70 nuevos empleados y podrá procesar 45.000 botellas por hora. Asimismo, con las tres líneas de Tetra Pak podrán comenzar a producir cada 60 minutos 15.000 envases de jugo de un litro, 6000 de 1,5 litros y 9000 envases 200 centímetros cúbicos.

La incorporación de la nueva maquinaria le permitirá a la compañía reducir un 45% su consumo de electricidad y bajar en un 60% el desperdicio de agua y productos químicos.

“Esta es la ampliación más grande de la fábrica desde que comenzamos a producir. Ahora, esta planta es la número uno de América, tanto por su producción, como por la velocidad de procesamiento”, destacó Canido durante la ceremonia de corte de cintas.

Al ser consultado sobre la financiación para el proyecto, el empresario dijo que se trataba de “fondos propios”, aunque más tarde aseguró haber tomado deuda.

Las marcas producidas por la empresa incluyen, además de Manaos, la línea de gaseosas La Bichy Ahora, las aguas saborizadas Placer, las aguas Villamanos y Sano Corazón Argentino, y la mezcla de fernet con cola F-Nandito VII. Hasta agosto, según indicó Canido, el crecimiento del conjunto de etiquetas era de cerca del 20% mensual, aunque en septiembre ese número cayó al 12%.

Canido dice que antes de iniciar las obras de ampliación no realizó ningún estudio de mercado. “Es pura intuición y hasta ahora no me falló. Tampoco tengo proyecciones para los próximos meses. Nadie conoce el futuro”, respondió ante una consulta de El Cronista.

La marca cuenta con una red de cerca de mil distribuidores, que le permite llegar a todo el país.