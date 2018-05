Una pintura de Diego Rivera es la obra latinoamericana más cara vendida en una subasta

Los artistas mexicanos rompieron un récord una vez más. Primero fue un cuadro de Frida Kahlo , "Dos desnudos en el bosque (la tierra misma)", que se vendió por US$ 8 millones en una subasta en 2016 y ahora, en mayo de 2018 una pintura del artista mexicano Diego Rivera se vendió en Nueva York a US$ 9,76 millones, el precio más alto pagado por una obra de arte latinoamericana en una subasta según relató BBC. Otra obra de Rivera, "Baile de Tehuantepec", que se vendió en 2016 por US$ 15,7 millones tiene el récord de la pintura latinoamericana que más valor alcanzó en una venta (no en una subasta).

El cuadro "Los Rivales" de Diego Rivera pertenecía a la colección privada de los millonarios David y Peggy Rockefeller y fue vendido por la casa de subasta Christie's a un coleccionista anónimo. La obra había sido pedida por Abby Rockefeller, la madre de David Rockefeller para su colección personal y Rivera la realizó durante el viaje en barco que lo llevó junto a Frida Kahlo a Nueva York antes de su primera exposición en el Museo de Arte Moderno de esa ciudad en 1931.

La obra "fue la tarjeta de presentación de Rivera a su llegada a Nueva York", aseguró Virgilio Garza el director de Arte Latinoamericano de Christie's."'Los Rivales', inspirada en una fiesta local del estado de Oaxaca, se expresa magistralmente a través de la interacción de planos y colores, figuras bellamente delineadas y formas reducidas a su esencia", agregó.

La venta se dio en el marco de un enorme lote de la colección privada del multimillonario estadounidense David Rockefeller y su esposa Peggy Rockefeller. Se trató de la subasta más grande de una colección de arte de un solo propietario que se haya tenido lugar en Nueva York.