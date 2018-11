Una empresa de EE.UU. producirá cannabis medicinal en Jujuy

A partir de 2019, Jujuy contará con una de las principales granjas de cultivo de cannabis para uso medicinal de la región. El Gobierno provincial anunció un memorándum de entendimiento con la estadounidense Players Network para crear un joint venture con el objetivo de promover el crecimiento de esta industria. El proyecto, que se desarrollará en una propiedad de 14.000 hectáreas en la provincia norteña, no solo abastecerá al mercado interno con los aceites esenciales necesarios para llevar a cabo los ensayos clínicos para tratar la epilepsia sino que también apunta a exportar a países que hayan legalizado la marihuana medicinal.

El plan será llevado a cabo por Green Leaf Farms Jujuy, subsidiaria de la firma constituida con este propósito, y Cannabis Avatara Sociedad del Estado (Cannava SE), compañía estatal creada por el Gobierno jujeño y aprobada en octubre por la Legislatura local. Además del cultivo, el CEO de Players Network, Mark Bradley, reveló que la idea de la firma es utilizar parte del territorio llano para construir “miles de metros cuadrados de invernaderos y un campus adyacente a la propiedad para el proceso de manufactura, producción y distribución”.

Este no es el primer acuerdo que Jujuy rubrica para la producción de cannabis. A fines de julio de este año, el gobernador Gerardo Morales oficializó un arreglo similar con el laboratorio chileno Knop. En este caso, fueron tres hectáreas las asignadas para la plantación, cuyo producto luego sería exportado a la compañía trasandina para su etapa final.

“Este desafío que hemos emprendido con Green Leaf Farms va a tener un gran impacto en Argentina y en toda la región”, afirmó Morales en declaraciones oficiales. A su vez, señaló que este emprendimiento servirá para “cambiar la matriz productiva” de la provincia. Desde la firma apuntan que se crearán miles de puestos de trabajo.

Players Network comenzó como una cadena de televisión y en los últimos años irrumpió en el negocio de la marihuana, primero creando la plataforma de contenidos especializada Weed TV y, recién en 2015, mediante la creación de Green Leaf Farms. A través de ella, obtuvo las licencias correspondientes para abrir una planta productora de 2500 metros2 en Las Vegas, Nevada, y otra de 5200 metros2 en Monterrey, California.

El proyecto, que marcará el ingreso al mercado sudamericano de la firma estadounidense, tiene programada la implantación para la siempre al aire libre de los primeros cultivos para comienzos de 2019. Se producirá cáñamo industrial y marihuana para uso médico y recreacional para exportarse especialmente a los Estados Unidos y Canadá.

Estos son dos de los principales jugadores del sector, el primero legalizó su uso en 2001, mientras que el segundo ya cuenta con más de 20 estados con legislaciones más permisivas con respecto a su uso y comercialización. Según un reporte de PI Financial Corp, el mercado del cannabis medicinal mueve más de u$s 8000 millones a nivel mundial y proyecta que para 2025 alcance los u$s 50.000 millones.