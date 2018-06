Un viejo enemigo de la Argentina podría ser el próximo dueño del AC Milan

Las épocas gloriosas en las que el AC Milán era noticia no solo por sus logros deportivos sino también por la calidad de juego que desplegaba su equipo se han esfumado con el correr de los años. En la actualidad, la economía de los rojinegros tiene mayor protagonismo que su fútbol. Tras la caótica y polémica venta del club al consorcio liderado por el empresario chino Li Yonghong en abril de 2017, podría volver a cambiar de manos. Según Bloomberg, la familia Ricketts, dueña del equipo de beisbol Chicago Cubs, estaría interesada en adquirir al rossonero.

A poco más de un año de la operación que rubricaron Silvio Berlusconi, antiguo dueño del AC Milán, y Rossoneri Sport Investment, empresa con base en Luxemburgo, las cuentas del club continúan en rojo. La administración de Li incluso levantó sospechas por parte de la UEFA, que comenzó a investigar los números del club para detectar si infringió el fair play financiero.

El consorcio compró el club por US$ 788 millones, que provinieron de distintas manos. Un antiguo enemigo de la Argentina formó parte del deal. El fondo de inversión Elliott Management, fundado por Paul Singer, cara visible de la disputa con los fondos buitre, le prestó US$ 193 millones a Li, de acuerdo a lo consignado por Reuters. En tanto, US$ 150 millones provinieron de la firma china Huarong Asset Management y otros US$ 53 millones del propio Li.

Pero la relación entre el AC Milan y Singer no terminó ahí, ya que Elliott también inyectó casi US$ 160 millones en las arcas del club para permitirle renovar la plantilla de jugadores de cara a la temporada 2017-2018. Todos los préstamos del fondo fueron realizados con una tasa de interés de casi 10 por ciento.

No obstante, los directivos de la institución están buscando una nueva bocanada económica porque, de no pagar sus deudas con Elliot para octubre de este año, el fondo de Singer se hará cargo del club. Por eso, la cúpula rossonera le encomendó a Merrill Lynch, la rama encargada de administración de patrimonio del Bank of America, que encuentre personas interesadas en refinanciar tanto la deuda del club como la de Rossoneri Sport Investment.

De acuerdo a declaraciones de los representantes de los Ricketts en Milán, la familia estaría interesada en realizar una inversión “a mediano o largo plazo” para crear “un fuerte lazo con la ciudad”. A su vez, según el medio italiano La Gazzetta dello Sport, habría otro inversor proveniente de los Estados Unidos con los ojos puestos en el club lombardo. El último caso de un desembarco estadounidense en la Serie A se produjo en 2011 cuando el empresario bostoniano Thomas DiBenedetto adquirió AS Roma.