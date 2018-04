Un ex funcionario de Obama asesorará a un fondo de impacto que maneja US$ 2000 M

La firma de private equity TPG Growth sumó a sus filas a un reconocido personaje de la política estadounidense para darle impulso a The Rise Fund, su fondo de inversiones de impacto. Según afirma Bloomberg, John Kerry, ex secretario de Estado durante la segunda presidencia de Barack Obama, se convirtió en senior adviser del emprendimiento que administra US$ 2000 millones. De acuerdo a lo indicado por el medio, su tarea se centrará en identificar inversiones y aconsejar a las diversas compañías que forman parte del portfolio, con especial foco en el sector de energías renovables.

“”El sector privado es la mejor apuesta que tenemos para tratar de salvarnos de las peores desventajas de algunos de los desafíos globales, tanto los sociales y ambientales como también los políticos”, afirmó Kerry en una entrevista junto a Bill McGlashan, managing partner de TPG Growth. La estrategia del fondo es lograr beneficios en el medio ambiente que sean mensurables, además de lograr tasas de retorno de mercado.

En su rol de secretario de Estado, Kerry participó en las negociaciones del acuerdo climático de Paris y del acuerdo nuclear con Irán. Además de ser un veterano de la guerra de Vietnam, fue electo como senador de Massachusetts por el Partido Demócrata y fue candidato en las elecciones presidenciales de 2004, pero perdió ante George W. Bush.

“Hay una cantidad inmensa de dinero para traer a la mesa y creo que tendrá un impacto más grande en construir estabilidad global que cualquier otra cosa que podemos hacer”, expresó el político. Y agregó: “Y eso no saldrá del presupuesto del Congreso de los Estados Unidos”. Según el reporte 2016 de la Global Sustainable Investment Alliance, hay US$ 23 billones destinados a inversiones socialmente responsables, un 25 por ciento más que en 2014.

El equipo de TPG Growth, que administra US$ 13.000 millones, encargado de supervisar The Rise Fund ya lleva respaldados más de una decena de emprendimientos. Actualmente el fondo invierte en siete sectores: agricultura y alimentos, educación, energía, servicios financieros, salud, tecnología e infraestructura. “Él (Kerry) puede unir a gobernantes para ayudar a elaborar acuerdos y construir consensos en lugares donde no podrían existir”, concluyó McGlashan.