Un conflicto de espías frena una inversión de US$ 1300 millones de un club de fútbol

El envenenamiento del ex espía ruso Sergei Skripal en el sur de Inglaterra desencadenó un conflicto diplomático por el que hoy sufre un club de fútbol inglés. Chelsea, cuyo dueño es el empresario ruso Roman Abramovich, anunció un stop en su proyecto de reformar su estadio. Si bien aseguró oficialmente que el motivo es el poco favorable clima para las inversiones del Reino Unido, Bloomberg señaló que la verdadera razón es la dificultad para el magnate de conseguir la visa para regresar a Londres.

Tras analizar varios proyectos, los Blues decidieron no adquirir un nuevo terreno para construir un estadio desde cero si no mejorar la estructura de su actual casa, Stamford Bridge. Según Telegraph, la obra para aumentar la capacidad de 41.000 a 60.000 espectadores podría costarle al club londinense aproximadamente 1000 millones de libras – US$ 1300 millones -. El plan se aprobó el año pasado y, de acuerdo a lo planeado, el primer partido en la nueva sede se jugaría en 2021, sin embargo, ahora esta fecha quedó en pausa.

Desde 2003, Abramovich maneja los destino de Chelsea, que bajo su mandato ganó no solo copas y torneos domésticos sino también la mismísima Champions League. El conflicto que derivó del envenenamiento del ex espía en marzo de este año provocó la expulsión de 23 diplomáticos rusos del Reino Unido y complicó la renovación automática del permiso especial de residencia del magnate en su calidad de inversor destacado, según informó El País.

Abramovich, cuya fortuna supera los US$ 13.700 millones, consiguió esta semana la ciudadanía israelí por la Ley del Retorno e instantáneamente se convirtió en el hombre más rico del país. El empresario ya contaba con negocios en Israel dado que, en 2015, había adquirido un exclusivo hotel en Tel Aviv por US$ 26 millones. El regreso de Abramovich a Londres todavía no tiene fecha programada, así como tampoco la continuación de la obra en Stamford Bridge.