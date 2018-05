Un australiano ganó la lotería dos veces en la misma semana

Hay personas a las que la suerte les toca la puerta y les cambia la vida, como puede ser ganar la lotería. Y hay personas, muy pocas probablemente, a la que la suerte les toca la puerta dos veces y los hace millonarios. Así fue el caso de un australiano de 40 años, oriundo de la ciudad de Bondi, cercana a Sidney, que el lunes de la semana pasada estaba festejando haber ganado 1.020.487 de dólares australianos en la lotería y que el sábado recibió estupefacto la noticia de que había vuelto a ganar la lotería por un monto de 1.457.834 de dólares australianos, según relató The Sidney Morning Herlad.

“Pensaba que esto era demasiado bueno para ser verdad”, dijo el ganador, cuya identidad permanece anónima a NSW Lotteries. “La probabilidad de ganar la lotería dos veces en un periodo de tiempo tan corto no debe existir. Me encantaría poder dar algún consejo de cómo hacer para ganar la lotería pero no tengo idea”, explicó.

Cuando se le preguntó en qué planeaba invertir el dinero, el hombre aclaró que buscará hacerlo de forma inteligente y moderada en Real Estate, comprar un auto nuevo y pagarse unas vacaciones. Los organizadores no pudieron estimar cuales son las probabilidades de ganar la lotería dos veces en una semana pero en la probabilidad de ganar la lotería as 1 en 1.845 millones.