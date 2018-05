Tesla enfrenta una demanda de US$ 2000 millones por plagio

Dentro del universo científico, el inventor Nikola Tesla es una de las figuras de mayor renombre debido a sus múltiples aportes y descubrimientos. Sin embargo, nunca imaginó que su nombre quedaría en el medio de una polémica millonaria en el mundo de los negocios. La startup especializada en camiones de hidrógeno, Nikola Motor, demandó por US$ 2000 millones a Tesla por violar de manera intencional sus patentes, según confirma BloombergQuint.

De acuerdo a lo alegado por Nikola, la empresa dirigida por Elon Musk habría copiado el diseño de uno de sus camiones eléctricos de semi-remolque, que Tesla develó en noviembre del año pasado. Según la tecnológica, los plagios más notorios están en el guardabarros delantero, los parabrisas, las puertas y varias de las características aerodinámicas que, afirma en su demanda, son idénticas al Nikola One presentado en 2016.

NIkola One, el modelo de los US$ 6300 millones que comenzará a producirse en 2020.

“Es obvio que esto no amerita una demanda judicial”, le aseguró un vocero de Tesla a BloombergQuint. Mientras que el modelo de Tesla comenzará a producirse el año que viene, el Nikola One recién entrara en producción en 2020, aunque, según la compañía, ya posee reservas por US$ 6300 millones por este modelo.

Semi, el camión de Tesla, está en el ojo de la tormenta y comenzará a producirse en 2019.

Por su parte, Nikola Motor espera resolver este conflicto en la Justicia y expresa que las similitudes entre ambos productos generaron confusión en el mercado y dañaron el atractivo de la startup a los ojos de nuevos inversores y socios.