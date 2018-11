Tecplata nombra nuevo CEO para que reactive el puerto de La Plata

El italiano Bruno Porchietto desembarcó hace algo más de dos meses como CEO en Tecplata, con una misión concreta: poner en marcha el Puerto de La Plata, un gigante dormido cuya obra se terminó en 2015 y costó u$s 450 millones, pero nunca se usó.

La terminal de contenedores, adjudicada en 2008 a Tecplata, del grupo filipino ICTSI, cuenta con tecnología moderna y las habilitaciones correspondientes. Y hace tres años espera la construcción de un tramo de 3 kilómetros que la conectan a la autopista Buenos Aires - La Plata, lo que permitiría la entrada y salida de camiones.

Con un perfil profesional ajeno de la actividad portuaria, el nuevo CEO intentará iniciar las operaciones comerciales del puerto platense. “Mi prioridad es que el puerto comience a operar, porque ya está todo listo, y se pierden u$s 650 mil por mes al tenerlo parado”, comentó Porchietto en diálogo con El Cronista.

- ¿Es la falta de 3 kilómetros de autopista lo que está impidiendo al puerto operar?

Ese es un obstáculo importante, pero no el único. Hoy se puede entrar y salir del puerto por calles internas, pero tienen una capacidad límite. Las grandes navieras no se animan a firmar contrato, porque dicen que no podemos garantizar que cuando aumente el volumen de carga, los accesos no colapsen.

- ¿La empresa no puede construir el acceso que falta?

No podemos, aunque quisiéramos, ni siquiera montando un PPP (acuerdo de participación público privada), porque eso lleva tiempo, hay que hacer una licitación. Además, construir un acceso a una autopista no es una decisión de una empresa, sino del Estado. Por otra parte, nuestro negocio no es hacer caminos ni rutas.

- Ud. se reunió con funcionarios, ¿qué le dijeron?

Tenemos todo el apoyo de los gobiernos municipal y provincial. En cuanto el puerto comience a funcionar, generará cerca de 500 empleos directos y unos 5.000 indirectos. Pero la decisión es del gobierno nacional.

- Una empresa que invirtió u$s 450 millones y no puede operar no es un buen antecedente para atraer inversiones...

Entiendo que el gobierno está en una situación complicada, por eso quiero ser cauto con las críticas. En marzo de este año, cuando el presidente (Mauricio) Macri se reunió con el presidente de la compañía, Enrique Razón, le prometió activar las obras. Algo que cumplió, porque las obras comenzaron en mayo con proyección de terminarlas en 18 meses. Pero se frenaron el 3 de septiembre, por el recorte del presupuesto.

- ¿El puerto de La Plata competirá con el Puerto Nuevo y las terminales de Dock Sud?

Es un puerto más moderno que los que funcionan en Buenos Aires, y permite la llegada de buques de mayor porte. Fue diseñado para descomprimir el volumen de carga, pero va a competir con ellos, si el intercambio comercial de Argentina no crecen.

- El año próximo vence la concesión del puerto porteño. Con esta experiencia, ¿van a participar de la licitación?

Estamos esperando ver los pliegos, que se lanzarán en diciembre en un road show internacional. El proyecto como se conoce, tiende a unificar las terminales en un único operador, y el que gane se hará cargo de la terminal de cruceros, como de una nueva y única terminal de cargas construida más adentro del río, para grandes barcos.