Sky bajará 20% el precio de sus pasajes al país, con nuevos aviones y tasas

La low cost chilena Sky Airline prevé reducir un 20% el precio de sus pasajes cuando comience a operar los nuevos Airbus 320neo, que le permiten ahorrar combustible y sumar más asientos. Pero, además, busca dejar de operar desde Ezeiza sus vuelos a Santiago de Chile, para hacerlo desde El Palomar, lo que le permitiría a sus pasajeros pagar tasas aeroportuarias menores y a la compañía, un ahorro en costos operativos.

"Recibimos el primer A320neo de los cuatro que llegan en el próximo mes, sobre un total de 21 en leasing hasta 2021. Uno será para la ruta a Buenos Aires. Son aviones nuevos, con costo de mantenimiento más bajo y mayor capacidad que los A319 que operamos hasta hoy: tienen 186 asientos contra 150. Eso reduce el costo por pasajero. Pero además consumen menos combustible; estimábamos de 9% a 12% menos que los A319, pero superó nuestra expectativa: gasta de 18% a 20% menos", explicó Holger Paulmann, CEO de Sky.

La inversión para la nueva flota es de u$s 1.500 millones. "No sólo bajamos el costo, sino también el impacto en el medioambiente: reducen 30% la emisión de CO2; 60% el oxido de nitrógeno (NOx) y 50% el ruido del motor frente a los A319", precisó.

Sky opera vuelos a Ezeiza y espera hacerlo a El Palomar, pero aún no tiene fecha confirmada, porque debe resolver un tema no menor. "Ya nos autorizaron para hacer cuatro vuelos diarios a El Palomar. Si es por nosotros, empezaríamos en noviembre. Pero no hay proveedor de servicio terrestre (rampa) y no estamos habilitados a hacerlo nosotros; sólo pueden las aéreas de vuelos domésticos. Evaluamos las alternativas legales para que lo haga otra empresa, porque tampoco es sencillo", explicó Paulmann, que es sobrino de Horst Paulmann, dueño de Cencosud. Estimó que, cualquiera sea la opción, le costaría al menos la mitad que Intercargo en Ezeiza. De ser así, podría bajar la tarifa un 3% extra.

Operar desde El Palomar le significaría también un ahorro en tasas aeroportuarias. "Las tasas son u$s 29 más bajas por tramo que en Ezeiza, donde cuestan u$s 97 ida y vuelta, muy alto para un vuelo regional de corto alcance como el nuestro", explicó. Las tasas pesan, porque su tarifa son bajas. Por caso, lanzó la promoción Sky Days hasta el miércoles, con pasajes de Santiago a Ezeiza por u$s 52 por tramo, con tasas; y a Córdoba y Mendoza, a u$s 24, para volar de noviembre a marzo.

Los viajes de argentinos a Chile se redujeron notablemente tras la suba del dólar, que dejó sin efecto los "viajes de compras" al país vecino. "En los últimos dos años, el 75% de los pasajeros eran argentinos; ahora, el 75% son chilenos; se invirtió la tendencia. Aún los viajes de chilenos no compensan la caída, pero crecen mucho", comentó Paulmann.

El empresario admitió que le gustaría operar vuelos de cabotaje, pero aún, dijo, algunos temas lo frenan. "Para que sea sustentable, debe liberarse completamente el piso de la tarifa. El límite de 30 días de anticipación es un freno, porque el 85% se vende en el mes previo a viajar" explicó. E insistió en la necesidad de fijar tasas regionales más baja que la internacional. "Podría duplicarse así el transporte aéreo entre países vecinos", enfatizó.