Se guardó una manzana que le regalaron en el avión y la multaron por US$ 500

La manzana fue la fruta prohibida que originó el conflicto. Esta no es una historia surgida del libro del Génesis en la Biblia sino que sucedió en Estados Unidos. Una mujer enfrenta una multa de US$ 500 por haber guardado el snack gratuito que le habían entregado durante su vuelo en Delta Airlines, según afirma New York Post. Este inconveniente podría traerle más de un problema a Crystal Tadlock, la pasajera en cuestión.

Según le relató a Fox 31 Denver, Tadlock decidió guardar la manzana que el personal de a bordo había repartido en bolsas con el logo de la aerolínea. Sin embargo, durante el control que realiza de manera aleatoria la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), encontraron la fruta. Aunque ella explicó que se la habían dado durante el vuelo, el personal encargado de revisar su carry-on le avisó que es ilegal llevar cualquier tipo de fruta o verdura sin declarar.

“Me preguntó si mi viaje a Francia había sido muy caro, a lo que respondí que sí. No entendí por qué me hacía esta pregunta, entonces me dijo: ‘Está a punto a ponerse más caro todavía cuando te cobre la multa”, relató la pasajera. Además, Tadlock aseguró que esta situación podría costarle la pérdida de su membresía al programa de Global Entry, el cual le brinda ciertas facilidades a la hora de entrar a Estados Unidos.

Por su parte, CBP emitió un comunicado defendiendo la labor de su personal: “Los ítems prohibidos que no sean declarados por un pasajero son confiscados. Más importante aún, sanciones civiles pueden ser tomadas por no declarar productos agriculturales prohibidos y la multa puede alcanzar los US$ 1000 si se trata de la primera infracción y en cantidades no comerciales”. En tanto, un vocero de la aerolínea, en diálogo con Fox News, afirmó que ellos “alientan a los pasajeros a adherir a las políticas y requerimientos de CBP”.

Pero Tadlock tiene pensado pelear su postura hasta las últimas consecuencias y aseguró que llevará su situación a la Justicia. “Es muy desafortunado que uno tenga pasar por una situación así y que te traten como a un criminal por una fruta”, expresó.