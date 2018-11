Quiénes son los argentinos que LinkedIn eligió como "influencers"

Por primera vez la red social para profesionales más grande del mundo incluyó en su tradicional lista de personas influyentes y que generan engagement en su plataforma a referentes de América latina. Si bien es su cuarta edición, en las presentaciones anteriores no habían relevado la región.

Así, en la lista "Top Voices 2018: América latina" ("Las voces respetadas de la región en 2018"), se encuentran tres argentinos: Santiago Bilinkis, CEO y founder partner de Quasar Builders; Leo Piccioli, emprendedor, speaker y escritor; y Susana von der Heide, presidente y Thinking Partner de VON DER HEIDE.

"Se trata de un reconocimiento a los miembros de la región cuyas publicaciones, artículos y videos están impulsando conversaciones atractivas en sus industrias y países. Al compartir sus conocimientos y puntos de vista, generan el tipo de conversaciones que hacen que todos podamos informarnos mejor", afirmó Natalia Fabeni, News Editor de América latina en LinkedIn.

Cómo se realizó la elección

"Para compilar la lista, los editores trabajamos en colaboración con el equipo de LinkedIn Flagship Relevance para descubrir cuáles son los perfiles más comprometidos y activos en segmentos clave en todo el mundo", explicó.

Ante este panorama, la selección no fue tarea sencilla: incluyó la evaluación de más de dos millones de publicaciones, videos y artículos y cientos de miles de comentarios, shares y otras interacciones.

"Para encontrar estas voces destacadas, utilizamos una combinación de datos y decisiones editoriales. Evaluamos el compromiso de cada uno de los profesionales que comparten conocimiento de acuerdo con su experiencia y analizamos qué tipo de conversaciones se están generando a partir de este contenido original. También hicimos un seguimiento del crecimiento relativo de los seguidores: ¿estos profesionales están atrayendo seguidores dedicados a su rubro en particular?", señaló la News Editor de América latina en LinkedIn en relación a la dinámica aplicada.

La actividad tomada en cuenta para el armado de la lista fue de un período de 12 meses, desde mediados de septiembre de 2017 hasta mediados de septiembre de 2018. Al igual que en el caso de otras listas que la plataforma efectúa, quedaron fuera de consideración tanto los empleados de la empresa como los de Microsoft.

Además de consagrar a figuras clave del mundo local de los negocios, como Richard Branson, fundador de Virgin Group, o Melinda Gates, Co-Chair de la Fundación Bill and Melinda Gates, los rankings de "Top Voices" de LinkedIn incluyen ediciones temáticas –por áreas como Salud, Tecnología o Emprendedorismo, entre otras- y regionales.



La lista 2018 tuvo, además, ediciones pasadas especializadas sobre lo que ocurre en la red en países como Australia, China y la India.

Los argentinos reconocidos

Leo Piccioli, emprendedor, speaker y escritor

Leo Piccioli

Acerca de qué escribe: Liderazgo, innovación y Management son los temas preferidos de Piccioli a la hora de escribir en LinkedIn, principalmente de la intersección de los tres, con un enfoque entretenido y honesto.

Publicación de la que se siente más orgulloso: Piccioli cuenta que un artículo que tuvo mucho éxito fue “Cuando los jefes sean millennials”, que trata sobre aquellos que quieren cambiar el mundo y no tienen poder y los que sí lo tienen y no quieren hacerlo. “También, por el mensaje que transmite de abrazar lo diferente, me gusta mucho ‘Sólo el coraje convertirá el bizcochuelo en torta’”, aseguró quien publica un artículo todas las semanas, además de videos y posts diarios.

Oportunidades que aparecieron a partir de publicaciones en LinkedIn: “Publiqué un libro que nació de mis artículos en LinkedIn. Es uno de los más vendidos de su categoría en la Argentina y tiene también su versión gratuita en Spotify. Además, el 70% de las conferencias que vendí –mi única fuente de ingresos– vino directamente por LinkedIn”, detalló.

Santiago Bilinkis, CEO y founder partner de Quasar Builders

Santiago Bilinkis

Acerca de qué escribe: Bilinkis se define como un “serial entrepreneur” y “technologist” y, aunque sus artículos son sobre asuntos variados, escribe mayormente sobre emprendimiento y tecnología.

Publicación de la que se siente más orgulloso: “Mi nota ‘La trampa de la pasión’, acerca de descubrir cuál es nuestro propósito y la huella que queremos dejar en el mundo, suscitó una gran discusión y muchos me dijeron que se la dieron a leer a sus hijos”, contó.

Cuál es la tendencia que vislumbra para 2019: Además del continuo avance de la inteligencia artificial, para el autor "tendremos que estar atentos al crecimiento de la realidad aumentada y al uso del control por voz cada vez en más áreas".

Susana von der Heide, presidenta de VON DER HEIDE

Susana von der Heide

Acerca de qué escribe: En sus artículos, describe la sinergia entre la tecnología y el humanismo y además aporta insights para que el área de Personas se convierta en el sector más importante de una compañía, afirmó.

Publicación de la que se siente más orgullosa: "¿Te preguntaste por qué los seres humanos le tememos a lo que nosotros mismos creamos?". Así empieza uno de sus artículos más exitosos, que habla sobre desarrollar una mentalidad abierta y reflexiona acerca de la necesidad de que las personas sean conscientes de que el proceso de crecimiento incluye predisposición a desaprender.

Cuál es su principal fuente de inspiración: A von der Heide la inspira escuchar las expectativas de las nuevas generaciones que entran al mercado laboral. “La velocidad de transformación del mundo, de la ciencia y la tecnología me estimulan a proponer visiones disruptivas en el campo de la gestión organizacional”, dijo.

Los otros seleccionados

Otros de los referentes más "escuchados" en LinkedIn fueron los chilenos Ana María Gutiérrez Díaz, consultora de Recursos Humanos y coach de empleabilidad; y Elvis Caballero, coach y consultor de marketing, tecnología y empleabilidad en Circulopresente.

Los elegidos de Colombia fueron Carlos Rosales, CEO de Consultores Neurosales; Manuela Villegas, CEO en Sí Señor Agencia; y Sylvia Ramírez Rued, directora en The International Happiness Bureau.

Por México, fueron Juan del Cerro, fundador y director general en Disruptivo y Socialab México; Néstor Márquez, Executive partner & founder en Future Experts y Samantha Magadán, CEO & Career coach en Kandidaat.

En tanto, la representante de Perú fue Ana Romero, empresaria, escritora, coach y fundadora de la Comunidad Tacos Fuertes/Mujeres Power. En Brasil, sin embargo, es la segunda edición que se lleva adelante. La primera se realizó en 2016.