Quién es el chef detrás de Carne que tiene dos estrellas Michelin

Otrora escondidos en las cocinas, los chefs empiezan a sentarse en la mesa central del negocio gastronómico, ya como dueños de sus propios locales. Desde La Plata al mundo caminó Mauro Colagreco, chef argentino que podría prenderse como pines las dos estrellas Michelin que ostenta su restaurante Mirazur, en Menton, Francia. “Es una vitrina al mundo”, dice, a pesar de que al mismo tiempo que ganaba premios perdía plata. “Los primeros tres años fueron difíciles”, caracteriza. En paralelo, él todavía se hacía un nombre: “En ese momento no me conocía nadie. No había tenido nota de algún periodista en Francia”, recuerda. Mirazur hoy disfruta de otros números: “Tiene un 10 por ciento de profit, que es muy bueno para este tipo de restaurante. Hace tres años que es rentable”, informa.

Sobre su flagship –Mirazur–, Colagreco hace flamear más de una decena de negocios, de diferentes características: consultorías, el acompañamiento con un “by Mauro Colagreco” a restaurantes de desarrollos hoteleros, y otros proyectos en los que apuesta su propio capital. En la mayoría de los casos, el chef no utiliza esta última dinámica, aunque hay excepciones, como la de GrandCoeur –“gran corazón”, en francés–, un restaurante y brasserie ubicado en Rue du Temple, París. En la Argentina su gran desafío se llama Carne, la hamburguesería que ya llevó a tres locales, ubicados en La Plata, Olivos y el centro porteño. “Carne tiene una proyección que nunca podría tener con Mirazur. Lo he pensado para reproducirlo. Ese es el gran desafío”, comenta.

A diferencia de los 70 comensales que sienta en Mirazur por día, en promedio, la marca criolla despacha 1500 hamburguesas diarias durante la semana entre los tres locales. Esa cantidad es comercializada un día de fin de semana solo por el local de Olivos, que tuvo US$ 1 millón de inversión, el más caro hasta ahora. “Queremos llevarla lejos”, dice, y proyecta cuán distante: “El paso más importante sería el desarrollo a nivel nacional e internacional”.

Cuando habla del plano local, especifica que su intención es abrir dos en 2018. “Y, quizás si los tiempos van bien, uno más afuera”, indica. Deja entrever, poco a poco, detalles de este último anhelo: “Europa. Francia. París. Ahí estamos estudiando cómo nos conviene más: si otorgando una licencia o una franquicia –es una diferencia casi mínima: el licenciatario cuenta con mayor libertad de adaptar el concepto– o entrando como socios en el capital”. Desliza que la posibilidad más concreta es la segunda, por el lugar donde lo hará. “Para nosotros es muy importante. Y seguiría la lógica de empezar en la Argentina –La Plata– y Francia. Un poco mi camino”.

Cuando Mirazur no era rentable, Colagreco contrarrestaba el negativo de sus cuentas con consultoría. “A lo que perdía en un lugar lo iba a buscar en la consultoría. La primera experiencia fue en el Hotel Alvear, que consistió prácticamente en cinco años de contrato”, rememora. No se quedó con eso: hoy, trabaja para restaurantes de cadenas hoteleras, a los que les pone el “by Mauro Colagreco” al final del nombre. “Son una transmisión de know how, pero ya es una explotación de marca. Ellos pagan un entry fee, que es la puesta en marcha del concepto, y nosotros ponemos gente nuestra en puestos claves: chef, managers”, explica. En este caso, el chef se queda con un monto que varía entre el 3 y 7 por ciento de los ingresos. En otros escenarios, agrega, el “by Mauro Colagreco” está “un poco más escondido”, como con el cliente francés Hôtels Barrière. “Ahí intervenimos poco; es puramente know how. Nosotros creamos el concepto y ellos lo explotan”, cuenta.

Colagreco empezó solo. Hoy, está rodeado de gente. “Ya empieza a ser un número bastante importante, donde se toman riesgos más importantes. Si uno cuenta todos los restaurantes, son 600 personas. Entonces, más vale saber dónde uno mete los pies”, dice. Si los mete en el lodo, más de 100 personas se van a manchar con él. “Tenemos una compañía de consulting, y ahora nos estamos estructurando en una holding, porque ya es grande. De alguna manera hay que protegerlo”. También se quiere proteger de aquellos que lo buscan para ponerle su nombre a algo que será levantado en solo cuatro meses. “Lo ideal es un año para uno. Igual, son pocos los proyectos en los que hemos tenido ese tiempo para desarrollarlos”, agrega. Aunque es sincero: a veces, decir no “es difícil”.

En Carne más del 30 por ciento del presupuesto se gasta en materia prima. “Es un trabajo constante encontrar productores. Aparte, lo más complicado es la cantidad. Son toneladas”, sentencia. Y más difícil será para alguien que, como hace él, desea comprar carne de pastura. “Hoy por hoy podemos tener una trazabilidad de la carne. Eso en el país no existe prácticamente”, dice. Llamativamente, muy llamativamente, afirma que el feedlot cuesta lo mismo o más caro que la que compra él. “Es ridículo”, opina, y lamenta que sus opciones de compra no sean las mismas que las del resto de los mortales en Capital Federal. “Hoy por hoy no podés ir a una carnicería y elegir una carne de pastura o de feedloot. No podés”.

Viajante del mundo, Colagreco todavía no puede entender algunas cosas de su tierra natal. “En la Argentina es increíble lo caro… Es más barato en Europa que acá”. Además, rescata la importancia del crédito: para abrir Mirazur se financió con uno que le dio la región: la mitad de la tasa era del 0 por ciento; la otra, de 2,5 por ciento. De todas maneras, gasta aproximadamente 9000 euros de alquiler en Menton. “Es barato para lo que es el lugar, en comparación con los alquileres que hay en la Argentina”.

En términos cualitativos, Colagreco considera que la industria argentina crece. “Increíblemente. Todo el trabajo que se vino haciendo desde hace años –intensamente, los últimos 15 años– se está viendo hoy”, agrega. Además, considera que aparecen grupos gastronómicos que entienden el negocio. “Porque no podés desarrollar una gastronomía de un país si atrás no hay capital inteligente que apuesta por algo o que tiene paciencia para un retorno de capital. No son bancos de inversión, donde sos un número”. Mientras, el negocio para los chefs parece haber cambiado. “Lo que pasa es que el negocio de un cocinero fue hasta hace poco –y lo sigue siendo– su imagen. Uno construye una reputación y es lo que más tiene que cuidar. Y genera mucho stress, angustia, incertidumbre”, estipula. Opina que la tendencia por estos días es diversificar el riesgo, como haría cualquier inversor lógico. “Creo que el cocinero esto lo entendió, y trata de hacer cosas que no dependan exclusivamente de eso, que sean negocios más concretos”. Para Colagreco, Carne, si él no estuviera, seguiría parecido. Y de algo está seguro: no desaparecería.

La versión original de este artículo fue publicada la edición 291 de Revista Apertura. Enterate cómo conseguirla acá.