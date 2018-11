Qué harán las marcas y locales ante el cierre del Buenos Aires Design

El Buenos Aires Design, el único shopping de decoración e interiorismo que tiene la Ciudad desde 1993, cerrará sus puertas este domingo. La concesión llegó a su término y, aunque hubo negociaciones para que continuara entre 18 y 30 meses más, la desarrolladora IRSA -que opera éste y otros shoppings del país- deberá entregar el espacio a la Administración de Bienes y Concesiones de la Ciudad. Hasta el 18 de febrero podrá adecuarlo para su entrega.

No se sabe por cuanto tiempo quedará vacío. Entrará en un proceso de licitación de acuerdo a una ley que está siendo tratada en la Legislatura y que ya fue votada en primera lectura en octubre pasado. Según informó el Gobierno en un comunicado, "el hecho de que la vigencia de esta concesión finaliza este domingo era una cuestión ya sabida de antemano por todos los actores intervinientes". El texto resalta que "se presentó un proyecto de ley que impulsa una concesión por 20 años, enfocado en un desarrollo cultural, gastronómico y comercial, con un nuevo mecanismo de actualización de canon".

"Invertimos u$s 130 millones en él e intentamos negociar la prórroga para que los locatarios siguieran hasta que tomara las riendas un nuevo concesionario. No se pudo y acataremos la orden", afirmó Sergio Dattilo, gerente de Relaciones Institucionales de IRSA. 700 personas trabajan en los 70 locales del predio. Y aunque el panorama es alentador para muchas de ellas porque serán reubicadas en otras sucursales, otras temen que sus puestos desaparezcan y piden un plan de contención. Los trabajadores organizaron asambleas para determinar las medidas a tomar y ayer realizaron un corte parcial de la Avenida Del Libertador a la altura de Pueyrredón en contra del desalojo del establecimiento.

Por estas horas, las marcas analizan cuál será el paradero de sus comercios. Las cadenas intentarán reubicar al personal en otros de sus negocios, como las firma de colchones Simmons. "No contemplamos la apertura de un punto de venta en reemplazo de este. La decisión del cierre del centro comercial es reciente, no teníamos prevista la baja. Pero compensamos con una tienda que abrimos este año en San Juan", señaló Betina D´Alesio, gerente de Marketing de Simmons, que posee 67 locales en la Argentina. Los empleados se irán a zonas aledañas y quien lo desee podrá pedir el cambio a otra área.

La misma estrategia seguirá La Cardeuse. "En el transcurso del día, nos comunicarán cómo y dónde nos reubicarán", dijo un empleado. Y agregó que la compañía de colchones tenía la intención de abrir una sucursal en el barrio para así sustituirla, pero "no encontraron ningún sitio".

Algunas firmas, como Home Collection aún se encuentran planificando la transición. "Todavía no sabemos a dónde iremos", comentaron desde la compañía de artículos para el hogar. "La empresa está pensando en sumarnos a otros ", afirmó un empleado de los bazares Morph.

Distinto fue el caso de Claudia Adorno y Gift Collection, que pronosticaron el fin del shopping y se anticiparon a su cierre. "La situación se venía venir. Claudia se adelantó y no esperó a llegar a esta instancia", sostuvo una de las empleadas de Claudia Adorno, que se trasladará al Solar de la Abadía. Gift Collection, por su parte, se fue del Buenos Aires Design el 31 julio pasado. Era uno de los más antiguos: se inauguró el 18 de noviembre de 1993. "Sabiendo que no se llegaría a un acuerdo, decidimos cerrarlo. Nos mudamos a Santa Fe y Cerrito, donde operamos desde entonces", explicó un directivo. Para él, "no hubo voluntad de las dos partes porque estaban detrás de otros intereses". "No les importó dejar a la gente en la calle", detalló.