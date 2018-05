Qué es un “moat”, el término acuñado por Warren Buffett que lo enfrentó a Elon Musk

El multimillonario Warren Buffett es una de las voces más experimentadas en el mundo de los negocios, no por nada lo llaman “el Oráculo de Omaha”. Sin embargo, al fundador de Tesla, Elon Musk, no le tembló la voz a la hora de criticar con dureza al empresario durante el último informe de resultados de su compañía. “Yo creo que los moats son patéticos”, esbozó el cofundador de PayPal, sobre el término acuñado por Buffett en los 90, el cual se convirtió en uno de sus principales mantras a la hora de invertir.

¿De qué se trata este concepto? Moats (fosas, en inglés) son las ventajas competitivas con las que cuenta una empresa en un determinado negocio. Esto puede ser desde una patente para comercializar un producto hasta tener dentro del portfolio una marca que goza de buena reputación entre el público.

“La clave para invertir no es evaluar cuánto afectará una industria a la sociedad, o cuánto crecerá, sino más bien determinar la ventaja competitiva de una empresa y, sobre todo, la durabilidad de esa ventaja”, detalló el multimillonario, en diálogo con la revista Fortune en 1999, según BBC. Y explicó: “Los productos que tienen moats amplios y sostenibles a su alrededor son los que ofrecen recompensas a los inversores”.

Ante la pregunta de un periodista sobre por qué Tesla había decidido ceder su ventaja en el mercado de las estaciones de carga – recientemente la compañía informó que proveería a la competencia con estaciones Supercharger -, Musk despotricó contra el concepto creado por Buffet. Según consigna The New York Times, el empresario analizó: “Si tu única defensa contra los ejércitos invasores es un foso, no durarás mucho. Lo que importa es el ritmo de la innovación. Ese es el determinante fundamental de la competitividad”.

La crítica no pasó desapercibida en Berkshire Hathaway. Durante un encuentro anual con inversores del holding, el “Oráculo” comentó risueño: “Elon puede atreverse con algo novedoso en algunas áreas. No creo que quiera ir tras nosotros con los dulces (N.d.R: Berkshire Hathaway tiene dentro de su portfolio a la empresa de golosinas See’s Candies)”. Luego señaló: “Hay algunos moats bastante buenos. Ser productos low-cost, por ejemplo, es un moat muy importante”.

Rápido de reflejos, el CEO de Tesla tuiteó que estaba dispuesto a crear su propia compañía de dulces y que llenaría un foso con ellos. Aunque luego volvió a la carga con más dureza: “Decir que te gustan los moats es solo una manera amable de decir que te gustan los oligopolios”. Queda por ver si la “amenaza” del dueño de The Boring Company se hace la realidad.