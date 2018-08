Por recorte de reintegros, las bodegas pierden u$s 22 millones este año

Las bodegas perderán u$s 22 millones este año por el recorte de 46% en los reintegros fijado por el Gobierno. Este martes se oficializó el cambio: de obtener 5,9% por reintegro, pasaron a recibir 3,25%. No parece mucho dinero para el Estado, a simple vista; pero es alto para el sector vitivinícola, atomizado y con escaso presupuesto público para promoción, aseguran.

Si se tiene en cuenta a todo el sector (mostos, uvas y pasas incluidas), el impacto es de u$s 26 millones, según la Corporación Vitivinícola (Coviar), que tomó como base la exportación de 2017.

Las empresas destacan que el reintegro no es "subsidio", sino devolución de impuestos que pagan al exportar, que de otro modo no pueden recuperar. Y que, a diferencia de otros países, las bodegas argentinas no tienen subsidios ni alto presupuesto de promoción.

"Para el sector es mucho dinero; en vinos básicos y a granel ese recorte significa parte de la rentabilidad, el margen es muy bajo", explicó Carlos Fiochetta, gerente General de la Coviar.

José Alberto Zuccardi, presidente de Familia Zuccardi (3º exportadora del país) y de la Unión Vitivinícola (UVA), destacó que el recorte "impacta muy negativamente". "Exportamos valor agregado y aportamos mucho a la marca país. Tenemos alta carga impositiva. La OMC acepta reintegros porque no se exportan impuestos", destacó. "Competimos con países con alto presupuesto estatal para promoción de vinos, como Italia, España y Francia. Nosotros casi lo único que tenemos son los reintegros y los reducen a la mitad", se lamentó Zuccardi.

Alberto Arizu, director de Luigi Bosca y presidente de Wines of Argentina, aclaró que "los reintegros no deben vincularse al tipo de cambio, porque hoy es favorable pero no sabemos más adelante o cómo impactará la inflación. Es devolución de impuestos". Además, destacó la importancia de la previsibilidad. "El vino es un negocio de capital intensivo a largo plazo; se invierte ahora y se recupera mucho después. La exportación va a recuperar terreno pese a la baja de reintegros. Pero necesitamos previsibilidad a largo plazo; modificar esto es cambiar reglas, no es saludable", dijo.

Alberto Arizu

Y aclaró que en reuniones en Agroindustria mostraron al Gobierno que 5,9% de reintegro era insuficiente por los impuestos que pagan. "Frente a otros países, no pesa solo el tipo de cambio; sino también a qué tasa te financiás y a qué plazo; estamos en clara desventaja. Y la carga impositiva es mucho más alta. Tenemos pocos acuerdos de comercio; sabemos que el Gobierno hace esfuerzos, pero tenemos que construir competencia estructural a largo plazo", destacó.

En tanto, Francisco Do Pico, director de Bodegas de Argentina, aclaró que "si bien el tipo de cambio actual es favorable, es una sola variable". "Los aranceles pesan: en China, los vinos argentinos son 18% más caros en góndola que los de Chile o Australia. Sucede algo similar en México y Europa; así perdemos competitividad, sobre todo en vinos de menos de u$s 6,5 al público, el 70% de las ventas mundiales. De los 10 mayores países del sector, la Argentina es el que menos apoyo público tiene en promoción. El problema de competitividad es multifactorial", agregó Do Pico, además gerente de RRII del Grupo Peñaflor, 1º exportador de vinos del país.

"Entendemos la situación fiscal del Estado; haremos el aporte, pero queremos que la medida sea revisada dos veces al año, para que pueda reajustarse. Los márgenes son bajos, de un dígito. Impacta en el negocio", concluyó.