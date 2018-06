Por qué Uber rechazó una oferta de US$ 3000 millones de parte de Warren Buffett

La salida de Travis Kalanick de la dirección ejecutiva de Uber fue una de las primeras acciones de la empresa para tratar de limpiar su imagen que se había desplomado tras varios escándalos de su fundador y una serie de denuncias por acoso sexual dentro de la tecnológica. Uno de los que vio una oportunidad en medio del caos fue Warren Buffett que, según reportó Bloomberg, mantuvo charlas con el nuevo CEO de la compañía para inyectar US$ 3000 millones y respaldar con su trayectoria a la nueva dirección de Uber, sin embargo, la operación no prosperó. ¿Por qué?

El “Oráculo de Omaha” ya había realizado una acción similar durante la crisis del 2008 cuando invirtió US$ 5000 millones en Goldman Sachs, mientras su rival Lehman Brothers Holdings colapsaba. Sin embargo, el trato no fue pura filantropía. A cambio, Buffett obtuvo la misma cantidad de capital en acciones preferentes, las cuales le reportaron ganancias por US$ 1600 millones, y garantías por 43,5 millones de acciones adicionales.

De acuerdo a lo consignado por Bloomberg, una fuente anónima aseguró que el tamaño de la operación y los términos de la misma fueron las principales razones por las cuales el deal fracasó. El préstamo de US$ 3000 millones, detalló, despertó el temor de Dara Khosroshahi, CEO de Uber, que, si bien no veía a la inyección de capital con malos ojos, no quería que Buffett se convirtiera en un potencial dueño de la empresa en el futuro. Por eso, el ejecutivo buscó bajar la cifra a US$ 2000 millones para que el poder accionario del chairman de Berkshire Hathaway fuera menor, esto provocó el fin de las conversaciones.

Al ser consultado al respecto, Buffett admitió haber discutido con los ejecutivos de Uber, no obstante, en diálogo con CNBC, señaló que algunos de los detalles publicados por Bloomberg son incorrectos. A principios de 2018, la compañía de transporte consiguió una inversión de US$ 9300 millones por parte de la japonesa SoftBank, que se convirtió en el máximo shareholder de la empresa.