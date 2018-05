Por qué Amazon ofrece a sus empleados US$ 5.000 para que renuncien

Una vez al año, la compañía ofrece a sus empleados full time US$ 5.000 para que dejen la empresa. Quienes pueden acceder a esta opción son los empleados que hayan cumplido un año trabajando en la compañía y como condición no pueden solicitar trabajo en Amazon nunca más. "Queremos que la gente que trabaja en Amazon quiera trabajar ahí”, explica Melanie Etches, vocera de la compañía a CNBC. "En el largo plazo, quedarse en un lugar donde uno no está satisfecho no es sano ni para los empleados ni para la empresa”, explicó.

La compañía ofrece US$ 2.000 a los empleados que trabajan hace un año y la oferta se incrementa en US$ 1.000 por año trabajado hasta un máximo US$ 5.000. El programa llamado Pay to Quit (pago por renuncia) fue creado primero por la marca de venta de zapatos online Zappos, que Amazon compró en 2009. Desde Amazon, aseguran que no desean que los empleados tomen esta opción. "El objetivo es motivar a los empleados a que se tomen un momento para pensar qué quieren realmente”, explicó Bezos en 2014. Según la empresa, son pocos los que toman la oferta.

Según un estudio de Gallup realizado en Inglaterra, los empleados motivados son 21% más productivos y las empresas con empleados motivados crecen 2,3 veces más que otras organizaciones cuyos empleados nos están comprometidos. El mismo estudio reveló que empleados desmotivados y poco productivos le cuestan a la empresa US$ 3.400 por cada sueldo de US$ 10.000.