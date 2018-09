Pese a retenciones, bodegas exportarían u$s 1000 millones

La pendiente en la que ingresó el peso este año abrió un nuevo panorama en el sector vitivinícola, que se esperanza con llegar a los u$s 1000 millones en exportaciones en 2018 –el año pasado, habían promediado los u$s 900 millones–, a pesar del reciente anuncio de retenciones del Gobierno.

"Hoy, indudablemente, el escenario, al sector privado, le cambia un poco la situación y tratará de fortalecer más el frente exportador que el mercado interno", dijo Guillermo Barzi (h), vicepresidente de Wines of Argentina. Actualmente, el consumo dentro del país representa el 25% de lo producido, mientras el resto se envía al mundo. La cosecha, por su parte, en 2018, acompañó: de acuerdo con el Instituto Nacional de Vitivinicultura, en quintales, fue 31% mejor de la obtenida en 2017 y un 6% superior al promedio de los últimos años.

La devaluación, estiman en el sector, les dará una diferencia "importante" para posicionarse mejor y no bajar en el segmento precios. Actualmente, el fuerte de la exportación está en la botella de u$s 3 a u$s 4 en valor FOB. Y, desde el sector, creen que sería un error estratégico bajar el precio ante este escenario. Desde el sector, también, indicaron que, si bien las retenciones no son una buena noticia, esperan que sea algo de "mediano plazo". En total, estiman que el efecto negativo sobre la actividad es del 4 por ciento.

La entidad, al relevar los mercados más importantes, puso especial atención en dos: los Estados Unidos, primer comprador de vino argentino, y China, el sexto cliente. "Indudablemente, en el me

diano, largo, plazo, vemos un potencial enorme. Es un mercado que tiene muy poca madurez para la Argentina", dijo Barzi. No obstante, el arancel del 13% en el país asiático no es el mejor escenario, cuando Chile posee 0%. En septiembre, durante la mesa vitivinícola, referentes del sector les pidieron a Mauricio Macri y Luis Miguel Etchevehere nuevos acuerdos. En la actualidad, el principal obstáculo para cerrar el entendimiento entre Mercosur y la Unión Europea es Brasil, cuarto comprador en 2017.

Recientemente, en un workshop con los principales CEOs de las bodegas pertenecientes a la entidad, la conclusión fue tajante: "Después del malbec, más malbec". No obstante, el sector ve nuevas iniciativas. "La Argentina debe crecer en los vinos blancos. El 50% del mundo lo consume, con el rosado y el espumante. Y la Argentina se focalizó mucho como el país de los vinos tintos", planteó Mario Giordano, general manager de Wines of Argentina.