Pese a las retenciones, minera canadiense invertirá u$s 490 millones en Catamarca

En un contexto económico complicado, en el que el Gobierno recurre, nuevamente, a las retenciones para calmar a los mercados, la canadiense Neo Lithium está negociando un acuerdo de u$s 490 millones para financiar la construcción de una mina en Argentina. La firma, con sede en Toronto, busca aprovechar las oportunidades del litio, conocido como "oro blanco".

"Para el proyecto de exploración, no nos perjudica el tema de las retenciones. Esto será algo que tendrán que analizar los inversores. De todos modos, no creo que nos afecte. La necesidad de obtener el mineral es muy grande. El valor del litio tiene un margen que no nos debería afectar", señaló a El Cronista Tomás De Pablos, presidente de Liex, subsidiaria de Neo Lithium en la Argentina y empresa que lleva adelante tareas de exploración en el Proyecto Tres Quebradas (3Q), en Catamarca. Una de las medidas iniciales de Cambiemos fue eliminar las retenciones a las exportaciones mineras. El lunes, el Gobierno gravó con $ 4 por cada u$s 1 exportado de productos primarios. En los últimos cinco años, el valor del litio se disparó de u$s 4800 a u$s 16.500 en el mercado internacional.

Actualmente, Neo Lithium está en conversaciones con potenciales socios de los Estados Unidos, Europa y Asia para seguir desarrollando ese proyecto. Según De Pablos, el acuerdo se definiría en los próximos meses. La sociedad con otra empresa permitiría estimular la actividad de litio en la Argentina, que es la tercera reserva más grande del mundo. En el país, la extracción se vio obstaculizada por la escasez de conocimiento y trabajadores calificados en el mineral.

El Proyecto 3Q estáen el Municipio de Fiambalá, a 30 kilómetros de la frontera con Chile. Hay dos salares de gran tamaño, cubriendo un total de 160 kilómetros cuadrados. El plan consiste en pozos de exploración en el salar y alrededor del reservorio de salmueras. Se construyó un campamento permanente.

Desde 2016, Liex lidera el proyecto 3Q con el fin de determinar la factibilidad económica y con la visión de contribuir a la generación de energías limpias. Desde entonces, hasta la actualidad, la inversión aproximada fue de US$25 millones. De acuerdo con De Pablos, a partir de la suma invertida es posible seguir avanzando. "Una vez concretado el acuerdo, el proyecto demoraría un año y medio más", comentó el referente de Liex.

En los próximos meses, debería estar lista una planta de prueba para procesar el litio. En un principio, la idea es que opere de forma remota en Chile hasta febrero. Luego, sería llevada a Catamarca. Se espera que el proyecto produzca 35.000 toneladas métricas de carbonato de litio para 2023 y que, también, produzca hidróxido de litio.

Ahora, Neo Lithium debe subcontratar un estudio de factibilidad. Comenzará el proceso en noviembre, y pretende iniciar la construcción de la planta principal el próximo año.

La canadiense tiene un valor de mercado de US$ 90 millones. Este año sus acciones cayeron más de 50%.

El mercado del litio

Hasta hace tres años, la única empresa que extraía litio a escala comercial en la Argentina era FMC, de los Estados Unidos. La multinacional trabaja en el Salar del Hombre Muerto de Antofagasta de la Sierra desde 1997, a través de su subsidiaria Minera del Altiplano. La australiana Orocobre se convirtió en el segundo productor del país en 2015. Los acuerdos más recientes incluyen una venta de u$s 280 millones por Galaxy Resources a Posco de Corea del Sur.