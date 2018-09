Pérez: "Esta coyuntura y el cambio de reglas tienen efectos menores para el litio"

La canadiense Neo Lithium está en conversaciones con potenciales socios para seguir desarrollando el proyecto Tres Quebradas, ubicado en el Municipio de Fiambalá de Catamarca. Hasta el momento se dedicaron a la exploración, pero la sociedad con otra empresa permitiría la construcción de una mina y de ese modo se podría aprovechar el enorme potencial que tiene el litio para el país. El acuerdo por u$s 490 millones se definiría en los próximos meses.

El CEO Local Waldo Pérez no se muestra preocupado por la coyuntura económica. Considera que el margen del mineral es tan alto que no impactará en el proyecto. En los últimos cinco años, el valor del litio se disparó de u$s 4800 a u$s 16.500 en el mercado internacional.

- Un estudio correspondiente al cuarto trimestre de 2018, muestra que la Minería reporta las mejores perspectivas en relación a la contratación laboral, con una expectativa neta de empleo de +9%. ¿En Neolithium se refleja este dato?

- Nosotros aumentamos la planta laboral permanente de la empresa y continuamos con esa tendencia. Pero como todavía la mina no está construida, este incremento es relativamente leve. Estimo que a futuro la incorporación de personal va a ser mucho mayor. Es decir, vamos a ver una aceleración en entre 12 y 24 meses. Esto está relacionado con la evolución del proyecto. En relación al sector, creo que en el corto plazo no habrá un gran incremento, pero en el mediano plazo sí. Lo que ocurre hoy en Argentina perjudica a todos los sectores. Se genera mucha incertidumbre y dudas, pero de todos modos soy optimista en el mediano plazo. El potencial del sector minero argentino es muy grande.

-El Gobierno gravó con $ 4 por cada u$s 1 exportado de productos primarios ¿Cómo repercute este anunció en la búsqueda del socio para invertir u$s 490 millones?

- Esto es un retroceso en varios aspectos. Entendemos la coyuntura y creemos que lo que se hizo en cuanto a generar una especie de retención a todo el mundo por igual, es decir agro, industria y servicios, entre otros, es la manera más justa de hacerlo. De todos modos, son impuestos distorsivos que retraen la inversión. Después de anuncios como estos, los potenciales socios lo piensan dos veces. Además, existen otros temas en la coyuntura de las empresas mineras como la Ley de Estabilidad Fiscal a la que nosotros estamos adheridos. Hubo juicios contra el Estado en los últimos diez años por ese tópico.

- ¿Que te inquieta en un contexto de crisis?

- Esta es otra de las tantas crisis que vivimos en Argentina. No estoy preocupado. Creo que va a pasar mucho más rápido que otras. Vamos a surfear la ola. Esta coyuntura y el cambio de reglas de juego tiene efectos menores. El litio ofrece un gran potencial para el país.

- ¿Cuáles son los pasos a seguir en el proyecto Tres Quebradas?

- Estamos planeando la instalación de la planta piloto, que es importante para producir carbonato de litio, que es el producto final. Estimamos que en marzo, a más tardar, tiene que estar operando en el proyecto. Este es un paso muy importante porque por primera vez se tendría un producto para testear su calidad. Ahora estamos haciendo las pruebas piloto a nivel salar y estamos construyendo mas pozas de evaporación. La actividad es muy intensa.

- ¿Cuánto llevan invertido hasta la fecha?

- La inversión hasta el momento es de u$s 25 millones. Estamos invirtiendo un millón de dólares al mes. Cuando decimos que estamos buscando un socio estratégico, nos estamos refiriendo a la inversión de la construcción de la mina, que lleva un aproximado de u$s 500 millones. Uno invierte entre u$s 30 y 40 millones antes de construir la mina. En el negocio minero, una cosa es encontrar y desarrollar un proyecto y otra es construir una mina. En el segundo proceso, los montos son diez veces más altos.

- Teniendo en cuenta que existe un triángulo del litio formado por Chile, Bolivia y Argentina, ¿cuáles son los atractivos del país para realizar este tipo de proyectos?

- Encontramos este yacimiento y ahora estamos en una fase muy avanzada. Las reglas de juego en la Argentina son muy buenas. Tiene una buena legislación minera, buena carga fiscal y es favorable a la inversión. Argentina supera a los vecinos en crecimiento de reservas. En Bolivia hay cero inversión. Si bien Chile hoy es el principal productor, no han salido nuevos proyectos. Argentina es el tercer productor después de Chile y Australia. Es el que más ha crecido en recursos y reservas. Por otro lado, yacimientos de buena calidad no hay tantos. El litio se divide en dos tipos de yacimiento: los que son en rocas y lo que son en salmuera. Argentina tiene recursos muy importantes en salmuera. Se puede hacer un paralelismo con Vaca Muerta, donde existe un extraordinario potencial, pero la producción todavía es menor. Lo mismo pasa con el litio. Tenemos dos minas en Argentina y pueden existir varias mas, como la nuestra. Un desenlace con trabajo, inversiones y exportaciones depende de algo más macro como el aumento del consumo de litio para baterías, del precio internacional del producto y las reglas de estabilidad fiscal.