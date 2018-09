Paro del 25: sólo volará Flybondi y el resto de aéreas ofrecen cambio de fecha

El paro nacional del próximo martes 25 de septiembre llevó a las aéreas a reprogramar sus vuelos, ya que todos los gremios aeronáuticos se adhieren a la medida de fuerza. Sólo la low cost Flybondi prevé operar sus vuelos ese día, "si las condiciones de seguridad están dadas", ya que la mayoría de sus empleados no están afiliados a los sindicatos del sector y no se plegarán a la medida de fuerza.

La mayoría de las compañías comenzaron a recomendar a los pasajeros que tengan vuelo programado para el próximo martes cambiarlo por otra fecha, dentro de los 30 días sin costo alguno, como ya lo habían hecho para la medida de fuerza nacional del 25 de junio pasado, cuando unos 70.000 personas no pudieron viajar, tanto en vuelos domésticos como internacionales, según el Ministerio de Transporte.

Desde Aerolíneas Argentinas informaron que aún no recibieron una notificación oficial de los gremios donde confirman su adhesión al paro; por eso, la empresa no canceló aún sus vuelos. Sin embargo, voceros de la empresa explicaron que buscan minimizar el impacto de la medida; los pasajeros con ticket para ese día pueden contactar a la compañía. Se estima que por la línea aérea de bandera argentina tenían previsto volar más de 35.000 personas este martes.

Latam informó a sus pasajeros que tienen tres alternativas: cambiar de fecha sin penalidad, incluso el vuelo de regreso; también pueden cambiar de ruta sin penalidad (pero sujeto a diferencias tarifarias) o devolver el ticket sin multa.

Andes también ofreció como alternativas cambiar el ticket a quienes volaban el martes para hacerlo el lunes, miércoles o jueves o, en caso de no estar de acuerdo, devolverle el costo del pasaje, sin multa. Les permite también modificar la fecha de regreso.

Avianca Argentina también recomienda a sus pasajeros adelantar o postergar su viaje. En los vuelos internacionales, la compañía también recomienda el cambio para quienes viajaban no sólo el 25, sino también el lunes 24.

Flybondi

Desde Flybondi, en tanto, informaron que "si las condiciones de seguridad y operacionales están dadas", realizará "todos los vuelos programados" para ese día.

El miércoles pasado, el CEO de Flybondi, Julian Cook, había explicado que la mayoría de sus empleados no están afiliados a los distintos sindicatos aeronáuticos y, por eso, no se adhieren al paro. Además, la compañía comenzó a operar el servicio de rampa (mangas, acarreo de aeronaves, traslado de pasajeros del avión a la terminal y carga de equipajes, entre otros) en forma directa a sus aviones, servicio que efectuaba antes Intercargo, cuyos empleados sí se adhieren a la medida. Por eso, sus vuelos no se verán afectados. Por el momento, sólo contratan ese servicio a la compañía estatal en Iguazú, Neuquén y Bahía Blanca, destinos a los cuales no tienen vuelo programado para el martes. Como consecuencia, todos sus vuelos se realizarían.