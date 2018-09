Ofrecen pagar u$s 800 millones por ‘La Catedral del Fútbol’

Cada año, es el escenario de la final del torneo más antiguo del mundo (la FA Cup). Su verde césped albergó las competiciones más sublimes de ese deporte. Allí, se definieron siete ediciones de la majestuosa Championes League, un Juego Olímpico (2012) y una Eurocopa (1996). Y, por supuesto, el Mundial de 1966, aquel en el que los creadores del juego conquistaron la anhelada copa, el viejo trofeo Jules Rimet, uniformados con el emblemático rojo que distingue a las tropas de Su Majestad. Hasta los argentinos hicieron historia ahí. Desde el león Miguel Rugilo, a Diego Maradona, quien esbozó, en un amistoso de 1980, el boceto inicial del Barrilete Cósmico, la obra maestra con la que, ante el mismo rival, deslumbró al mundo en México, seis años después. Del “Animals!” detonado por la insolente indignación de Antonio Rattín, a la vuelta olímpica (gol incluido) de Lionel Messi, con la camiseta del Barcelona, frente al Manchester United.

Más allá de que no sea el mismo estadio construido en 1923. Más allá de que el nuevo, inaugurado en 2007, también haya sido lugar de conciertos, recitales, actos políticos e, incluso, partidos de fútbol americano, hablar de Wembley refiere al juego más popular del mundo. El estadio es reconocido como La Catedral del Fútbol.

Por eso, su venta es tema de gran debate nacional en el Reino Unido.

Ayer, el Financial Times publicó que The Football Association (FA), la federación inglesa de fútbol, tiene un principio de acuerdo para vender el estadio por 600 millones de libras (más de u$s 790 millones al tipo de cambio de hoy). Como si la Reina se desprendiera de una joya de la Corona. Por eso, aclaró, el deal incluirá una cláusula de restitución, en caso que el campo de juego “no quede a la altura” de las necesidades, tanto de la final de la FA Cup, como de los partidos que dispute la selección, que tiene en Wembley su casa para los compromisos de local.

El comprador será el magnate de origen paquistaní Shahid Khan. De 68 años, poseedor de una fortuna personal calculada en u$s 7800 millones, este empresario autopartista, que se hizo rico al frente de la fabricante de parachoques Flex-N-Gate, es dueño del equipo de fútbol americano Jaguars, de Jacksonville, y ambiciona con abrir una franquicia de la National Football League (NFL, la liga de ese juego) en tierras británicas. “Shad” Khan no es un extraño al soccer: en 2013, le pagó más de u$s 200 millones a Mohamed Al Fayed (propietario de la cadena Harrod’s) por las acciones del Fulham, fundado en 1879, el equipo profesional más antiguo de Londres. Las negociaciones se desarrollaron desde abril, luego de que Khan hiciera la oferta, de 600 millones de libras, más una promesa otros 300 millones (u$s 395 millones) en concepto de futuros ingresos por la explotación del estadio.

La noticia trascendió justo un día antes de una elección crucial, disputada, en la que se ratificar los términos de la transacción. Los 10 miembros del board de la FA se encontrarán hoy, donde el CEO de la asociación, Martin Glenn, y el presidente, Greg Clarke, presentarán la propuesta completa. Pero la venta sólo podrá ser aceptada en caso de recibir aprobación unánime.

No será fácil. Cuando la federación reveló que consideraba la venta, fue duramente criticada. Pero sus dirigentes insistieron es que el camino ideal para recaudar los fondos que permitan invertir en centros de entrenamiento de base a lo largo del país, un punto en el que el fútbol inglés tuvo un alarmante déficit durante los últimos años.

De allí, la insistencia, tanto en la negociación con Khan, como en el convencimiento a los miembros del board, para que, en el futuro, Wembley siga siendo la catedral del fútbol, y no el americano, precisamente.