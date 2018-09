Moño Azul cambia de dueño

El empresario patagónico Hugo Sánchez finalmente se quedó con el control accionario mayoritario de la frutícola Moño Azul.

Al mando del Grupo Prima, logró el control y el management de la tradicional firma dedicada a la producción y comercialización de frutas en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

"Es un paso importante para nosotros y para toda la región. La compra no tiene nada que ver con la empresa Patagonian Fruit Trade (PFT) sino que fue cerrada con el Grupo Prima", afirmó Sánchez, según informó el portal Río Negro.

La operación, cuyos montos no se dieron a conocer, se basa en una integración societaria en la que el Grupo Orsero, que adquirió la compañía a fines de 2008 de la mano del grupo italiano GF Group, queda con una participación minoritaria.

Tal como se difundió, la compra del paquete accionario no tiene en cuenta la ex fábrica de tomates en la localidad de Otto Krause, las oficinas de Guerrico y las instalaciones de la ex Liguori. Sí, se queda con los principales activos de la empresa: el complejo de empaque y frigorífico de Vista Alegre, el complejo de Villa Regina, 700 hectáreas frutícolas en producción y otras 350 hectáreas listas para plantar.

La compra se da en un momento financiero crítico. La firma estaría afrontando una deuda bancaria del orden de los u$s 8 millones con entidades locales, y créditos con problemas de cobro y alto riesgo de insolvencia.

Además, cuenta con infraestructura de bajo nivel tecnológico, y a nivel productivo la exportación alcanzó el año pasado sólo 11.900 toneladas, muy por debajo de lo enviado en 2005 cuando exportó por 39.000 toneladas de fruta fresca.