MercadoLibre perdió u$s 34,25 millones en nueve meses

La compañía de comercio electrónico MercadoLibre reportó u$s 10,1 millones de pérdidas en el tercer trimestre del año, con lo que acumula resultados negativos de u$s 34,25 millones en los primeros nueve meses de 2018. Durante el período, las ventas netas crecieron a u$s 355,2 millones, lo que representó un incremento interanual de 16,5% en dólares y del 58,3% en moneda constante.

La compañía destacó que el número de compradores únicos aumentó un 9,4% contra el año pasado. En el segundo trimestre del año ese incremento había sido del 16,0%.

"Esta tasa decreciente es atribuible principalmente a los ajustes de precios que hemos realizado en nuestra propuesta de valor, incluida la eliminación de los artículos de bajo precio de nuestras plataformas y la obligatoriedad de los pagos a través de Mercado Pago en Chile y Colombia", explicó en un comunicado.

En tanto, pese a la crisis, el sitio de e-commerce mostró en la Argentina un crecimiento del 49% contra el año pasado, tanto en cantidad de productos vendidos, como en volumen de dinero transaccionado en moneda constante. La compañía atribuye estos números al programa de envío y lealtad gratuito.

Asimismo, la firma destacó el desempeño de la unidad de negocios MercadoPago, que transaccionó u$s 4600 millones, lo que representó un incremento interanual del 24,1% en dólares y del 69.5% en moneda constante.

En el período, el volumen de pagos por fuera del marketplace de MercadoPago mostró un crecimiento del 87,8% en dólares. Entre las claves para alcanzar ese número se encontró el crecimiento del servicio de pagos online, el negocio de punto de venta móvil (mPOS) y el negocio de billeteras digitales.

"En septiembre, por primera vez, MercadoPago no solo procesó más transacciones por fuera de la plataforma de Mercado Libre, sino que las transacciones totales superaron los u$s 100 millones en un solo trimestre", agregó el comunicado.