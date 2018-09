Mastellone cambiará a su director general

Mastellone Hnos. informó que su actual director general, Osvaldo Uhrich, dejará su puesto en diciembre de este año. A partir de 2019, tomará su cargo Ernesto Arenaza, ejecutivo que, actualmente, se desempeña como subdirector general de la empresa, difundió la compañía.

Los cambios dentro del gigante lácteo se dan en el marco de la llegada de Arcor, que, en 2015, compró el 25% de Mastellone por u$s 50 millones (más un aporte de capital de u$s 10 millones). En junio pasado, alcanzó el 42,65% de participación en la empresa, tras comprar 15 millones de acciones a u$s 6,8 millones, con la posibilidad de llegar al 49% del capital antes de 2020, y al 100% entre 2020 y 2025.

Tras 11 años en La Serenísima, donde había ocupado puestos en Marketing y Comunicación, en 2012, Arenaza había abandonado la compañía para irse como presidente a Jianshe, fabricante de motos.

Su vuelta a Mastellone Hnos. fue en 2016, ya con Arcor en la toma de decisiones, como director de Marketing y Planeamiento Económico. Arcor, además, había puesto hombres de su confianza en el directorio de Mastellone Hnos., como Gustavo Macchi, director de Finanzas del gigante de Arroyito.

Uhrich, según el comunicado de la empresa, se dedicará a la "realización de proyectos personales". Con más de 35 años en el sector lácteo y 22 años en Mastellone Hnos., asumió como director General de esta compañía en 2016, bajo la venia de José Moreno, presidente de la láctea, a quien Pascual Mastellone había elegido como su sucesor y que, en noviembre. se retirará.

Un "Newman boy" (estudió en el mismo colegio que Mauricio Macri), Arenaza es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica y magister en Finanzas por la Universidad de San Andrés. Tras un breve paso de dos años por Kraft Foods (hoy Mondelez), trabajó en Philip Morris otros dos años. En La Serenísima, llegó a estar a cargo de Marketing, Ventas y Asuntos Corporativos.