Los Walton le ganaron a Jeff Bezos y se convirtieron en la familia más rica

Aunque Jeff Bezos continúa liderando cómodo el ranking de los hombres más ricos del mundo elaborado por Bloomberg con sus US$ 133.000 millones, la lista que todos los años realiza The Sunday Times con las 100 personas más adineradas lo relega un par de posiciones. Según el medio británico, la familia Walton, dueños del grupo Walmart, encabezan este índice con una fortuna que supera las 128.000 millones de libras esterlinas – US$ 174.900 millones -.

Para elaborar este ranking, el periódico calcula el valor neto de los bienes declarados, desde propiedades hasta acciones e incluso piezas de arte y otras posesiones. Asimismo, tiene en cuenta dentro del grupo familiar a todos los parientes cercanos con los que compartan relaciones comerciales o intereses de negocios en común. Por eso, los siete herederos de Sam Walton, fundador de la cadena de supermercados que falleció en 1992, lograron acumular una riqueza mayor a la del CEO de Amazon.

El segundo lugar de la lista también quedó en familia. Los hermanos David y Charles Koch ocuparon el podio con una fortuna calculada en 88.900 millones de libras esterlinas – US$ 121.780 millones -. Ambos administran Koch Industries, una de las compañías privadas más grandes del mundo, cuyo foco está puesto principalmente en el negocio energético. En tanto, el tercer puesto fue para Jeff Bezos que, según The Sunday Times, posee aproximadamente 83.000 millones de libras esterlinas – US$ 113.600 millones -.

El cuarto y quinto lugar quedó para dos históricos dentro de los rankings de los más acaudalados, Bill Gates y Warren Buffett, respectivamente. En tanto, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, logró el séptimo lugar con 52.600 millones de libras esterlinas – US$ 72.000 millones – y Amancio Ortega, dueño de Inditex, se ubicó noveno en la Rich list anual con 51.900 millones de libras esterlinas – US$ 71.000 millones -.

Dentro del top ten lograron hacerse un lugar otros dos clanes de renombre. Bernardo Arnault, chairman de LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, y su familia obtuvieron el sexto puesto, mientras que los Mars, herederos de la empresa de golosinas que lleva su apellido, consiguieron el octavo lugar con 52.600 millones de libras esterlinas – US$ 72.000 millones -.