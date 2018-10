Las tecnológicas se imponen entre las marcas más valiosas del mundo

Marcas intangiblesy empresas que no existían hace 50 años desplazan a brands centenarias y tradicionales. En la edición 2018 del ranking global de “Las 100 mejores marcas”, elaborado por la consultora Interbrand, Apple, Google y Amazon están en el podio, seguidas por Microsoft. Recién en quinto lugar, aparece Coca-Cola. El top-10 se completa con Samsung, las automotrices Toyota y Mercedes-Benz, Facebook, que había ingresado el año pasado y escaló una posición, y McDonald’s, que ingresó este año y dejó afuera a IBM.

“Esta es una tendencia que se viene consolidando desde hace cinco años, cuando, por primera vez, Coca-Cola perdió el podio y fue desplazada por Apple”, analizó Máximo Rainuzzo, presidente de Interbrand Cono Sur. “Esto no significa que Coca-Cola perdió valor, sino que las tecnológicas crecieron más rápido”, aclaró.

Tanto Apple como Google se mantienen en el primer y segundo lugar desde hace seis años. Según el informe de Interbrand, el valor de la empresa de la manzana se incrementó un 16% respecto a 2017. Alcanzó los u$s 214.480 millones. El de Google creció un 10%, hasta los u$s 155.506 millones. Este año, Amazon escaló a la tercera posición, después de un aumento del 56% en su valor de marca, que alcanzó los u$s 100.764 millones. La compañía de Jeff Bezos se convirtió, así, en la tercera marca mundial en superar el hito de los u$s 100.000 millones.

El ranking, que se elabora desde hace 19 años, identifica a las 100 marcas más valiosas del mundo de acuerdo con tres factores principales: desempeño financiero, rol de la marca en la decisión de compra y fortaleza para adaptarse a las nuevas necesidades y entornos de negocios. En conjunto, el centenar de brands que lo integra tiene un valor de más de u$s 2 billones, un 17% superior al del año pasado, y cuatro veces más que el PBI argentino, que ronda los u$s 500.000 millones.

Entre las cinco que más crecieron en esta última edición, se destacan Amazon (56%), que pasó del quinto al tercer puesto, y Netflix (45%), que entró al ranking en el casillero 66. “Se trata de marcas que tienen una visión centrada en sus clientes y entienden las necesidades del consumidor, en un entorno, cada vez, más cambiante”, comentó Rainuzzo.

También, se destacaron por su crecimiento mayor a dos dígitos Gucci (30%), en el puesto 39, y Louis Vuitton (23%), en el 18. De hecho, el segmento “Marcas de lujo” fue, en su conjunto, el que más creció en el último año: un 42%. La automotriz sigue siendo la industria más representada, con 16 marcas. Le siguen el de Tecnología (13), y Lujo (9), que ya igualó a Consumo Masivo (9).

La única marca de América latina que presente en este ranking global es la cerveza mexicana Corona, en el puesto 85. “Entre los requisitos para entrar, hay que ser una empresa pública y, en la Argentina, hay pocas que cotizan en bolsa. Además, deben ser marcas globales, con presencia en los cuatro continentes”, precisó Rainuzzo, para explicar por qué no hay brands de origen nacional.

A continuación, el listado completo: