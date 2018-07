Las nuevas caras del mercado: 24 CEOs que asumieron en el último año

Cada CEO tiene una historia. Una carrera, un recorrido, un bagaje, un área de experiencia. En su edición 293, revista Apertura realizó un relevamiento sobre quiénes son los número uno que llegaron a la cima de las compañías en el último año. A continuación, una guía completa con su información, sus estudios, qué les gusta hacer en su tiempo libre y sus desafíos en un entorno cambiante. Radiografía del mercado.

Arcos Dorados

Gabriel Serber

Inversión 2017-2019: $ 2000 millones

Comenzó su carrera en Arcos Dorados en 1990, como crew del local ubicado en la calle Lavalle de CABA. Es licenciado en Administración de Empresas de la Unsam y cuenta con dos posgrados en las universidades de Loyola (Estados Unidos) y HEC School of Management (Francia). Más recientemente realizó el programa de Desarrollo Directivo de IAE. Antes de asumir como director General en la Argentina, se desempeñó anteriormente en este mismo cargo para Puerto Rico y Caribe.

Edad: 46.

Qué hubiera sido: Chef o maestro de escuela.

Avaya

José Luis Pezzolo

Cursó Ingeniería Eléctrica en la UTN y posee un PGD de la UCA. Cuenta con experiencia en el área de la tecnología. Se desempeñó como director para la región Andina en Avaya, y antes había sido director de Ventas en Avaya para Argentina, Paraguay y Uruguay. Previo a su ingreso a Avaya, trabajó 13 años, donde ocupó diversas posiciones regionales. Fue además director de Ventas en Skytel y trabajó 17 años en IBM Argentina. Está casado y tiene dos hijos.

Edad: 58 años.

Hobbies: lectura sobre temas tecnológicos y políticos globales.

Qué hubiera sido: sociólogo.

Camuzzi Gas Pampeana / Camuzzi Gas del Sur

María Tettamanti

Facturación 2017: CGP: $ 6009 millones CGS: $ 4331 millones

Inversión 2018: $1.800 millones.

Es licenciada en Economía de la Universidad de La Plata y obtuvo un Máster en Economía de la Universidad del CEMA. Comenzó su carrera profesional en distintas instituciones de los sectores público y privado (Lloyds Bank, Sociedad Rural y Ministerio de Economía de la Nación, entre otros). En 1995 ingresó a Camuzzi Gas, donde llegó a ser jefe del Departamento de Venta a Industrias y Tarifas. Entre 2004 y 2016 ocupó diversas posiciones en compañías como Total, Albanesi, Gas Meridional y MetroGas, hasta su regreso a Camuzzi Gas, en mayo de 2017, como directora General. Tiene dos hijos.

Edad: 52.

Hobbies: Lectura y música.

Qué hubiera sido: Política.

Citrix

María Celeste Garros

Es licenciada en Comercialización de la UCES y se unió a la compañía hace 14 años. Se desempeñó en el área de Marketing y Canales en diferentes regiones de Latinoamérica durante los primeros cuatro años en la empresa. Luego se desarrolló en áreas comerciales hasta fines de 2013, cuando tomó la dirección de Ventas para Citrix Brasil. Luego fue directora de Ingenieros de Ventas para Latinoamérica, donde sentó las bases para la estrategia de negocios de Latinoamérica.

Actualmente se desempeña como directora Regional de Ventas de Citrix para la región sur de Latinoamérica. Tiene el desafío de continuar con el crecimiento de la región, consolidar los mercados de Chile, Argentina y Perú, y cultivar nuevos mercados emergentes como Paraguay, Uruguay, Bolivia y Ecuador.

Edad: 41.

Hobbies: running, viajar y pasar tiempo con la familia.

Qué hubiera sido: ingeniera agrónoma y emprendedora rural.

Compañía Financiera Argentina (Efectivo Sí)

Mariano López Gaffney

Tiene un MBA en Finanzas y Estrategia Corporativa en la Carnegie Mellon University – Tepper School of Business. Asumió la posición de CEO en Compañía Financiera Argentina en febrero de 2018. Desde 2011 había ocupado el cargo de gerente Financiero en la empresa. Su trayectoria comprende también 20 años en el Grupo Galicia, en donde se desempeñó como gerente de Negocios en el Banco de Galicia, donde estuvo abocado a la estructuración de fideicomisos y de bonos corporativos.

Actualmente, sus principales desafíos tienen que ver con liderar el crecimiento de la compañía en un entorno digital y de inclusión financiera. Está casado y tiene 4 hijos.

Edad: 52.

Hobbies: Jugar al golf y ver rugby.

Qué hubiera sido: Genetista.

Despegar

Federico Jäger

Tiene 41 años, está casado y cuenta con más de 18 años de experiencia en management en empresas vinculadas al turismo, entretenimiento y servicio. Actualmente tiene a su cargo la operación de Despegar en Argentina y Uruguay.

Se recibió de Técnico Superior en Marketing y Turismo en el Instituto Superior Perito Moreno y luego continuó sus estudios en UdeSA y en la UB. Se desempeñó con anterioridad como Travel & Lifestyle Commercial & Operations Director para América Latina en American Express. A lo largo de su carrera cumplió funciones estratégicas con foco en ventas, marketing y desarrollo de negocios para LATAM Airlines, LA Airlines, Delta Airlines y Asatej Viajes.

Edad: 41.

Hobbies: Viajar y practicar remo.

Qué hubiera sido: Se hubiera dedicado al mundo de los vinos.

Enap

Eduardo Tapia Alvayay

Facturación 2017: U$S 170 millones.

Inversión 2018: U$S 169 millones.

Ocupa su cargo actual desde febrero de este año. Es Ingeniero en Ejecución Química con Mención en Petróleo y Petroquímico por la Universidad Técnica del Estado de Chile, país del que es oriundo. Además, posee un MBA en Medioambiente de IDE – CESEM de España. Ingresó a ENAP en 1974 y ha tenido una amplia trayectoria profesional, iniciada en el área Magallanes de Chile, donde ocupó diversas posiciones en los sectores de Operaciones, Transporte Marítimo, Servicios, y Perforaciones de dicha filial. Durante los últimos nueve años se desempeñó como gerente General de ENAP Sipec, filial ecuatoriana. Está casado y tiene dos hijas.

Edad: 68 años.

Hobbies: Buceo.

Qué hubiera sido: Constructor de muelles.

Frávega

Manuel Sánchez Gómez

Facturación 2017: $ 23.000 millones

Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires con posgrado en Finanzas en la Universidad Di Tella. Antes de ocupar su cargo actual había sido CFO de Frávega durante cuatro años.

Edad: 46



Gas Natural Fenosa

José García Sanleandro

Facturación 2017: $ 6524 millones

Ingresó al Grupo Gas Natural Fenosa en España en 1988, donde ha realizado una extensa trayectoria en los distintos mercados en donde la empresa está presente. Anteriormente ejerció posiciones en las áreas de Expansión, Comercial y Servicio al Cliente en México. Asimismo ocupó el cargo de Country Manager en Guatemala, en el negocio eléctrico de Colombia y en Perú. Su familia primaria está compuesta por su mujer y sus dos hijas. Es español y se graduó de ingeniero.

Edad: 57.

Hobbies: Leer, ir al cine, caminar y comer con amigos.

Qué hubiera sido: Docente.

Google

Pablo Beramendi

Forma parte de Google desde 2014. Se desempeñó como líder de Productos y Soluciones para Google Hispanoamérica durante un año y como director de Branding para Google Argentina entre 2014 y 2017. Previamente había ocupado puestos gerenciales en SC Johnson & Son como vicepresidente y gerente General para la región del Sudeste Asiático en 2013 y 2014, así como también vicepresidente de Marketing para el negocio Internacional de Insecticidas y director de Marketing del Cono Sur. Además trabajó en Booz Allen Hamilton y Bank of America. Cuenta con más de 20 años de trayectoria en el mundo del marketing y los negocios.

Es licenciado en Administración de Empresas de la UdeSA y posee un MBA de la Escuela de Negocios Kellogg de la Universidad de Northwestern. Desde 2017 está a cargo de la cátedra Internet Business Strategy de la maestría en Tecnología de la UdeSA.

Edad: 46.

Hobbies: lectura y tenis.

Qué hubiera sido: Corredor de autos.

Honda

Seiji Saito

Facturación 2017: $11.723 millones.

Se unió a la compañía en 1994 en el área de control de producción de la planta de Suzuka, Japón, su país de origen. En 1995 fue nombrado responsable de supply chain management para la división de automóviles, en el Head Office de Japón. En 2007 se desempeñó en el departamento administrativo de Asian Honda Motor en Tailandia. Unos años después se convirtió en responsable del Departamento Comercial de automóviles. En 2015 asumió la dirección de ventas de la división automóviles de Honda South America Ltda. Dos años más tarde, en 2017, fue designado Presidente de Honda Motor de Chile.

Edad: 47

Hobbies: Navegar y jugar al golf.

Qué hubiera sido: Parte del equipo olímpico de náutica.

ManpowerGroup

Luis Guastini

Facturación 2017: $ 3.172 millones

Ingresó al departamento de Asuntos Legales de ManpowerGroup hace 20 años. En 2011 asumió como director de Desarrollo Corporativo, rol que llevó adelante hasta el 1 de junio de 2017, cuando fue nombrado director General y presidente. Además, desde su conformación en 2008, integra el Comité de Dirección.

En un marco en el que la tecnología y la digitalización están transformando los negocios, su foco está puesto en elevar el desempeño de la compañía para ayudar a las personas y organizaciones a afrontar los desafíos que definen este tiempo.

Es abogado egresado de la UBA y tiene dos especializaciones: en Asesoramiento Jurídico de Empresas (UCA) y en Gestión Estratégica de Recursos Humanos (UdeSA). Además, realizó un posgrado en Negociación (UCA). Está casado y tiene 3 hijos.

Edad: 47.

Hobbies: Andar en bicicleta y escribir.

Qué hubiera sido: Escritor, docente universitario.

Twitter: @GuastiniLuis

Mercedes-Benz

Roland Zey

Facturación 2017: US$ 1200 millones

Inversión 2018-2019: US$ 150 millones

Es alemán y asumió la presidencia de la empresa el 1° de enero de 2018. Encabezó en 2008 el negocio de ventas en Mercedes-Benz Argentina y asumió la función de presidente de la filial local desde 2010 a 2014. En los años siguientes fue responsable global de Planificación de Ventas y Desarrollo de Vans en Stuttgart y luego regresó a la presidencia de Mercedes-Benz Argentina.

Edad: 54.

Hobbies: running, esquí.

PepsiCo

Pablo García

Tiene dos hijos y es fanático de Boca Juniors. Es licenciado en Economía de la Universidad de San Andrés y cuenta con un MBA del Kellogg School of Management. Ingresó a Pepsico en Inglaterra en 2005 y ocupó diversos cargos en el área de marketing, con responsabilidad sobre varios países. Previo a su puesto actual se desempeñó como vicepresidente de la categoría snacks de la región Centroamérica y Sudamérica, posición que todavía mantiene. También fue director Senior de Marketing en PepsiCo Alimentos Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay).

Edad: 40.

Hobbies: Hacer deportes y viajar.

Qué hubiera sido: arquitecto o constructor.

PSA

Gustavo Soloaga

Facturación 2017: $ 32.758 millones

Inversión 2017-2019: US$ 320 millones

Es economista, tiene 29 años de trayectoria en el grupo. Fue director Financiero en la Argentina y en España y Portugal. Luego asumió en la casa matriz como director de Control de Gestión Industrial primero y como director de Control de Gestión del área de Investigación y Desarrollo. En 2014 tomó la posición de vicepresidente Senior de Finanzas en América Latina.

Edad: 55.

Hobbies: escuchar jazz

Qué hubiera sido: profesor universitario.

Puente

Alejandro Di Capua

Facturación 2017: US$ 17.000 millones

Posee un MBA en The Wharton School de la Universidad de Pennsylvania y es actuario graduado con honores de la UBA. Previo a su ingreso a Puente desarrolló una sólida carrera dentro del mundo corporativo y financiero. Se desempeñó en un Family Office Internacional, gerente General de Telefónica Medios, director de Administración Finanzas, Compras y Contratos de Edesur, vicepresidente de Morgan Stanley y vicepresidente de J.P. Morgan en la Argentina y en New York. Como CEO y partner su desafío es consolidar el rol de Puente como socio estratégico para todos aquellos que deseen invertir o financiarse en el Cono Sur.

Edad: 58.

Hobbies: Lectura y tenis.

Qué hubiera sido: músico.

Twitter: @adicapua

Ricoh

Ricardo Janches

Es Ingeniero Electrónico egresado de la UBA. Es PDD y PAD del IAE Business School y tiene 3 hijos. Cuenta con trayectoria en el mercado de IT desde hace más de 25 años y ha dirigido equipos de trabajo en empresas internacionales como Hewlett Packard, Grupo Konecta y Avaya. Posee experiencia en el desarrollo e implementación de planes de negocios y ha generado estrategias comerciales regionales para diferentes mercados verticales y canales en Latinoamérica, mediante el diseño de portafolios y modelos de negocio, con resultados sostenibles y consistentes.

Edad: 52.

Hobbies: Tenis y viajes.

Qué hubiera sido: deportista profesional.

Twitter: @RicardoJanches

Sanofi

Sébastien Delarive

Tiene más de 17 años en Sanofi: fue Marketing Manager en Suiza en el área cardiovascular y continuó en el puesto de Global Marketing en París, en 2005. Lideró lanzamientos en Japón, con marcas que lograron ser número 1 en el mercado, y ocupó durante 5 años el puesto de director de Marketing. Continuó como gerente General (2012) en Sanofi Finlandia y Jefe de Diabetes para los países nórdicos, donde se destacó por el desarrollo de programas que permitieron el retorno del crecimiento en esa filial. Hasta su llegada a la Argentina, Delarive lideró el equipo global interdisciplinario a cargo de definir e implementar lanzamientos globales y administrar las aprobaciones de nuevas terapias en los Estados Unidos y la Unión Europea para lanzamientos globales.

Nacionalidad: Suiza

Edad: 48.

Hobbies: Esquí, equitación, navegar.

Qué hubiera sido: Jinete o marinero.

TASA Logistica

Gabriel Beltramino

Facturación 2017: $ 1650 millones

Inversión 2018: $ 2050 millones

Es analista de Sistemas, ingeniero en Sistemas de Información y tiene un PDD en el IAE. Está casado y tiene dos hijos. Entre sus áreas de especialización se encuentra la gerencia General y Operacional, lo que incluye el control y finanzas de gestión, el diseño de procesos, la reorganización y planificación estratégica. Entre sus desafíos se encuentra impulsar a la compañía a una expansión logística regional en base a su expansión en Chile y Paraguay y, por otro lado, incursionar en la logística de comercio electrónico con servicios diferenciales de alto valor agregado con foco en la productividad e innovación.

Edad: 54.

Hobbies: autos y deporte.

Qué hubiera sido: deportista profesional.

Telecom

Carlos Moltini

Cargo: Gerente General

Facturación 2017: $106.138 millones

Inversión 2018: US$ 1300 millones.

Carlos Alberto Moltini se graduó en la Universidad de Buenos Aires como Contador Público Nacional. A los pocos meses de recibirse ingresó a la empresa Bagley en el área de Administración. A principios de los años 90 asumió el puesto de gerente General de Administración y Finanzas de Canal 13. En 2001, luego de ser subgerente General de Multicanal, asumió como gerente General de la compañía. A partir de la fusión de Cablevisión y Multicanal, realizada en 2006, se desempeñó como gerente General de Cablevisión y Fibertel. Luego de la fusión entre Telecom y Cablevisión en 2017 pasó a desempeñarse como gerente General de la compañía fusionada.

Edad: 57

Hobbies: jugar al golf.

Qué hubiera sido: disfruta de ser contador

Tesacom

Viviana Fonseca

Facturación 2017: $ 158 millones

Inversión 2018: $15 millones

Es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCA. Tiene un MBA en la UADE y un posgrado en Marketing Estratégico e Internacional en UADE y en el Banco de Boston. Antes de su cargo actual de CEO, fue COO, directora Comercial y directora de Supply Chain en la empresa.

En el pasado fue propietaria y CEO de PERSONAL SAT, una empresa de comunicaciones satelitales y de seguridad. Se desempeñó como directora de un Colegio Secundario de Adultos y consultora en Formación Ética y Ciudadana para el Banco Interamericano de Desarrollo. Posee experiencia como agente bancaria de comercio exterior.

Hobbies: Leer e ir al teatro.

Qué hubiera sido: Arquitecta.

The Boston Consulting Group

Federico Muxí

Es socio y director General en las oficinas de Santiago de Chile y Buenos Aires, donde también es miembro principal de las prácticas de Instituciones Financieras, Desarrollo Corporativo y Estrategia. Desde su incorporación en 2002, trabajó en Latinoamérica para clientes del sector de servicios financieros. Realizó un BA en Contabilidad de la Universidad de la República (Uruguay) y luego un MBA con distinción de Harvard Business School. Es uruguayo, padre de tres hijos y está casado desde hace 21 años.

Edad: 45.

Hobbies: Viajar en familia, jugar tenis y comer asados.

Qué hubiera sido: Trabajador social o funcionario público.

Volkswagen

Hernán Vazquez

Facturación 2017: US$ 4540

Es licenciado en Marketing y Publicidad. Ingresó al Grupo Volkswagen en 1987 y se desempeñó en diversas funciones hasta alcanzar la dirección de Volkswagen Vehículos Comerciales como miembro del Comité Ejecutivo de Volkswagen Audi España.

En 2014 asumió la Dirección de Posventa de Volkswagen Audi España. Durante su gestión en las empresas del Grupo en España se destaca su participación en el crecimiento y consolidación de Volkswagen Vehículos Comerciales en España, así como el proceso de transformación y digitalización de la postventa de Volkswagen, Audi y Skoda.

El 1 de junio de 2015 fue designado vicepresidente de Ventas y Marketing del Grupo Volkswagen Argentina. En noviembre del año pasado asumió la posición de presidente y CEO.

Edad: 54.

Hobbies: Comer bien, los buenos vinos, el cine y las series Netflix. Ver fútbol, especialmente al Barcelona, equipo del que es socio, y jugar al golf.

Qué hubiera sido: Evaluó estudiar derecho.

Xerox

Alejandro Jalife

Se unió a Xerox en 1989 y estuvo a cargo de diferentes áreas del negocio. Fue director Comercial Regional de la Unidad de Negocios de Comunicaciones Gráficas para América Latina, Director de Marketing para América Latina y el Caribe, y tuvo otros roles de liderazgo en ventas y marketing para la región. Es Ingeniero Civil recibido en la Universidad de Buenos Aires.

Edad: 55.

Hobbies: Bicicleta.

Qué hubiera sido: Constructor.

Twitter: @alejalife