Las acciones de esta empresa crecieron 9500% y volvieron millonarios a sus empleados

Todos los empleados de Sunny Optical, desde aquellos que entraron cuando la empresa recién comenzaba a operar hasta los que se sumaron recién este año, tienen un gran motivo para festejar. La compañía fabricante de lentes fue una de las que más creció en la Bolsa de Hong Kong en la última década y volvió millonarios no solo a sus ejecutivos y directivos sino también a los chefs de la cafetería y sus trabajadores de fábrica. A principios de los 90, su fundador Wang Wenjian decidió repartir acciones entre los empleados, para lo cual organizó un fideicomiso que hoy es dueño del 35 por ciento del holding.

La gran demanda de mejores cámaras en los smartphones y en los drones y vehículos provocó que los títulos de Sunny Optical escalaran 66 por ciento en lo que va del año, convirtiéndose así en la acción de mejor performance según el índice Hang Seng. La empresa nació en 1984 en la pequeña ciudad china Yuyao con una inversión inicial de tan solo US$ 10.000. Actualmente está valuada en US$ 22.000 millones y es la proveedora oficial de gigantes tecnológicos como Samsung y Xiaomi, de acuerdo a lo publicado por Bloomberg.

En 1994, según el medio especializado en finanzas, Wang decidió que tanto inspectores como cocineros y empleados de limpieza tuvieran la oportunidad de adquirir acciones de la compañía a un costo muy bajo basado en su antigüedad en el puesto. “Cuando el dinero está todo junto, la gente se aparta; cuando el dinero está disperso, la gente se reúne”, explicó el ejecutivo en un libro de Sunny Optical publicado en 2017.

Según cálculos de Bloomberg, los empleados que cuenten con al menos un 0,013 por ciento en el fideicomiso de la compañía, ya pueden considerarse millonarios. Si se tiene en cuenta que los cuatro directores de Sunny Optical poseen el 16 por ciento de la empresa, esto dejaría una fortuna de aproximadamente US$ 17 millones por empleado. Por su parte, Wang, quien se retiró como chairman en 2012, todavía es dueño del 3,7 por ciento, valuado en US$ 800 millones.

Si bien la empresa no reveló qué porcentaje de los beneficiados continúan trabajando en Sunny Optical, se calcula que son alrededor de 400 los empleados que se convirtieron en millonarios gracias al gran incremento que experimentó la cotización de las acciones. La compañía aspira a seguir creciendo. En la próxima década espera que potenciar sus ventas y alcanzar los US$ 15.600 millones en ingresos. Además, según los analistas relevados por Bloomberg, se prevé que las acciones del holding no detengan su marcha y para fin de año redondeen un alza del 8 por ciento.