Lafosse, de Almundo, sobre las perspectivas económicas: “Hoy no soy tan optimista”

El optimismo en las perspectivas económicas argentinas con el que Juan Pablo Lafosse encaró el 2018 se fue esfumando con el correr de los meses. No obstante, el timing también le jugó a favor al CEO de Almundo que hace pocas semanas lanzó oficialmente las operaciones de su compañía en Brasil. Hoy, en diálogo con Apertura.com tras su participación como speaker en la Experiencia Endeavor 2018, el empresario asegura que sobre lo que sí es optimista es respecto a las perspectivas de crecimiento del negocio, ya que “es regional y no un negocio específico de la Argentina”.

Cuando eran tan solo un veinteañero estudiante de Turismo en 1992, Lafosse fundó Asatej junto a Eduardo Birabent y Pablo Fisch. Según el emprendedor, el objetivo de este proyecto era “cambiar la forma de viajar en la Argentina” y, poco a poco, los números del negocio fueron creciendo hasta alcanzar escala regional. Sin embargo, una década después, la coyuntura económica y del mercado los llevó a vender la compañía.

La vida emprendedora no terminó ahí. Al poco tiempo abrió una cadena de hostels que se vio beneficiada por la devaluación. Detalla: “Esto había generado que creciera mucho el turismo receptivo porque la Argentina se había abaratado”. Sin embargo, el destino lo volvió a unir con su “bebé”. En 2013, el grupo hotelero Iberostar compró Asatej y lo convocó para que Lafosse se convirtiera en el nuevo CEO. “La compañía que me encontré no tenía nada que ver con la que había dejado, había cerrado todas sus operaciones internacionales, había perdido su espíritu emprendedor y había dejado de ser una compañía rebelde”, recuerda.

Un año después, la empresa pasó a llamarse Almundo, al poco tiempo abrió operaciones en México y Colombia y actualmente cuenta con más de 1000 empleados en cuatro países. A fines de 2017 invirtió US$ 45 millones en el lanzamiento de su plataforma de “expertos” y, tras su lanzamiento en Brasil, espera que la facturación de la compañía supere los US$ 650 millones a nivel regional. Aunque la reciente crisis erosionó su optimismo, Lafosse mira a futuro, aboga por la previsibilidad económica y señala que los próximos mercados que tiene en mente para su empresa están fuera de la América latina.

¿Cómo fueron estos primeros meses de operaciones en Brasil?

Iniciamos, sin un lanzamiento oficial, hace tres meses y triplicamos los objetivos que nos habíamos propuesto y hace cuatro semanas hicimos el lanzamiento. Hoy estamos con volúmenes muy significativos, arriba de los US$ 3 millones en facturación en una etapa embrionaria y con un volumen de usuarios y de tráfico muy significativo.

¿Hoy Brasil les resulta un mercado más atractivo que la Argentina?

Brasil es el 42 por ciento del mercado de América latina, es claramente el mercado en donde vamos a poner más inversión este año y en los años que vienen.

¿Hay otros mercados que les resulten atractivos para desembarcar en el mediano plazo?

Estamos pensando en entrar en otros mercados fuera de la región más que en mercados secundarios dentro de América latina.

¿Cómo ves el mercado argentino tras la turbulencia económica?

Lo que esperamos es que estos meses sean de caída, obviamente que ya lo estamos viendo. Pero justamente al tener la capacidad de ampliar nuestra operación y seguir creciendo en otros países, donde hoy estamos con índices de crecimiento de tres cifras, nos da un panorama mucho mejor. La incidencia del volumen de la Argentina pasa a ser relativa en un escenario como este.

¿Te sentís cómodo con el valor actual del dólar?

Lo más importante es la previsibilidad, no necesariamente el valor del dólar. Uno proyecta en función de determinadas expectativas y este tipo de movimientos bruscos lo que hacen es trastocar todos los planes que uno tiene sobre cómo invertir y en qué áreas invertir. Este nos parece un valor razonable; lo importante es, insisto, que no haya saltos significativos. Eso es lo que trastoca todas las variables, primero de la economía y, por ende, de nuestro negocio.

A fines de 2017 eras optimista con respecto a las perspectivas económicas del país, ¿cómo te sentís hoy?

Soy optimista por naturaleza, pero claramente hoy no soy tan optimista en relación a las perspectivas económicas de la Argentina. Soy optimista en las perspectivas de nuestro negocio porque hoy es un negocio regional. Yo creo que mientras el plan permita generar previsibilidad, las empresas van a seguir invirtiendo y así podemos, en el mediano plazo, ser más optimistas sobre el futuro de nuestro país.

Recientemente, los fundadores de Despegar aseguraron que los nuevos jugadores de la industria hoy la tienen más difícil para destacarse debido a los grandes volúmenes de inversión en tecnología que se necesitan. ¿Cómo ves el mercado para los players más chicos?

Totalmente, ahí está la importancia de la escala, es muy importante para sostener las inversiones que son necesarias para hacer crecen un negocio y, sobre todo, desarrollar la tecnología necesaria para hacerlo evolucionar. Esa ha sido nuestra gran apuesta y va a seguir siéndola, vamos a seguir haciendo grandes inversiones y esto, obviamente limita la capacidad de empresas más pequeñas de tener esa capacidad financiera. Ahora bien, también las pequeñas empresas tienen la capacidad de ser especialistas y convertirse en empresas exitosas de nicho y esa es el área de oportunidad.