Juicio a Farmacity, día 1: gremios y economistas expusieron a favor; farmacias y políticos, en contra

A seis años del inicio de la causa, se llevó a cabo la primera jornada de las dos que conformarán la Audiencia Pública ante la Corte Suprema de Justicia por el desembarco de Farmacity en la Provincia de Buenos Aires. Economistas, abogados, exfuncionarios, gremios y organismos internacionales fueron los elegidos para exponer como amicus curiae ("amigos del Tribunal"). El próximo miércoles será el turno de las partes involucradas.

Farmacity interpuso en 2017 un recurso de queja ante el máximo tribunal tras obtener un revés judicial por parte de la Justicia bonaerense en su cruzada por instalarse en ese territorio. La cadena de farmacias, que cuenta con más de 240 locales en el país, alega que el artículo 14 de la ley provincial 10.606 es inconstitucional. Este punto impide que las sociedades anónimas ejerzan la propiedad de una farmacia. Según la Procuración General de la Nación, esta regulación es potestad del Congreso Nacional.

Las exposiciones evidenciaron las discrepancias entre la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF) y la Federación Farmacéutica Argentina (Fefara). Según Fermín Carricante, secretario General del gremio, no está verificado que la presencia de Farmacity en otros territorios haya ocasionado "una crisis de empleo en el sector" sino que "ha colaborado a acrecentar la cantidad de puestos de trabajo". Hizo hincapié en el caso porteño: "La experiencia del modelo de farmacias utilizado en CABA indica que no hay menos pymes y hay más empleados por cada farmacia".

Por su parte, desde la Federación, que engloba a los colegios farmacéuticos del país, remarcaron que limitar el derecho de propiedad, en este caso, es "razonable y equitativo", dado que la norma provincial busca proteger el bienestar de la población. "Se escucha hablar mucho de mercado, competencia y productos, pero se habla poco de los pacientes, la salud y la seguridad. La farmacia tiene un rol social y es un pilar fundamental en las tareas de fármaco vigilancia, por lo que existe una razonabilidad entre la ley que pretenden cuestionar y el fin perseguido", explicó su representante, Luis Alberto Tellería.

Fefara recibió el apoyo de la Federación Internacional Farmacéutica (IPF, por sus siglas en inglés), que apoyó su exposición en los casos europeos que, también, mantienen un modelo sanitarista para el trabajo de este tipo de comercios. "La normativa garantiza una política sanitaria correcta", indicó el orador delegado del organismo. Y concluyó: "Fomentar la economía y la competencia es prioridad del Gobierno, pero en el terreno de los medicamentos los principios de libertad de comercio deben ceder porque esto puede hacer peligrar la asistencia sanitaria".

Del lado de los economistas, Marcelo Capello, presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoa mericana (IERAL), y Marcelo Celani, especialista en Políticas de Competencia, se mostraron a favor de la postura de la empresa. El primero ancló su discurso en la experiencia de Farmacity en Córdoba, donde, detalló, "no se generó una situación de abu so de posición dominante que indique un perjuicio para la competencia". En tanto, Capelo, que ha oficiado como asesor del Banco Mundial, puntualizó que el modelo bonaerense actual "no garantiza el acceso a la población más marginal".

Con respecto a este último punto, ahondó Sebastián Lopes Perera, director comercial de la consultora Marketing & Estadística, que realizó un estudio sobre la actualidad del negocio de las farmacias en la Provincia de Buenos Aires. "Existen 4602 farmacias en este territorio y un ratio de 3700 habitantes por cada una", comentó. Según el sociólogo, en el Gran Buenos Aires, la distribución geográfica de las farmacias está directamente relacionada con el nivel adquisitivo del entorno. "Tienden a concentrarse en zonas comerciales y donde el nivel socioeconómico es medio-alto y alto. No es equitativa para todos los habitantes del GBA. Las farmacias siguen un patrón más parecido al de un local comercial que al de un lugar de salud", resumió.

Entre las voces en contra de la instalación de la cadena de farmacias en la provincia de Buenos Aires, también figuraron el exministro de Salud, Ginés González García, y la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (Aducc). Afirmó que "el concepto de farmacia-shopping hace que la gente le pierda el respeto al medicamento". Justificó su postura citando el caso del modelo chileno, país en el cual se desempeñó como embajador. "Ahí, las cadenas concentran el 92% del consumo, hay problemas de accesibilidad y tienen los precios más al tos del continente", explicó el ex responsable de la cartera de Salud, tanto a nivel nacional como en la Provincia de Buenos Aires.

En tanto, Osvaldo Bazano, presidente de Aducc, cargó duramente contra el funcionamiento de Farmacity. "No podemos poner al mercado por sobre la salud, Farmacity es un peligro. Es un monopolio y esa es su intención oculta detrás de sus proyecciones comerciales y de negocios", apuntó. A su vez, descartó que la posible llegada de la cadena a la provincia pue da colaborar en una caída en los precios de los medicamentos: "Esto es algo que depende de los laboratorios y las droguerías".

La semana que viene, será el turno de las partes para exponer sus posiciones en la causa. El miércoles 14, serán oídas por los jueces de la Corte (excepto Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quienes se excusaron de intervenir por tener vínculos previos con la firma) tanto los representantes de Farmacity como el Fisco de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, como tercero coadyuvante de la parte demandada.