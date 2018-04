Jeff Bezos reveló cuál es su proyecto más importante (y no es Amazon)

Los números de Amazon siguen creciendo a pasos agigantados. La compañía presentó los resultados del primer trimestre del 2018 y superó las proyecciones del mercado con una facturación de US$ 51.000 millones, lo que aumentó en US$ 12.000 millones la fortuna de su fundador, Jeff Bezos, según Bloomberg. Sin embargo, para “el hombre más rico del mundo”, Amazon no es su emprendimiento más importante en este momento. Su atención ni siquiera está puesta en este planeta, sino en el espacio exterior.

“Blue Origin, mi compañía espacial, es el trabajo más importante que estoy haciendo”, señaló el ejecutivo durante la presentación de los Axel Springer Awards 2018 en Berlín, según Business Insider. Bezos comenzó este proyecto hace más de una década y liquida aproximadamente US$ 1000 millones en acciones de Amazon todos los años para financiarlo. Su objetivo es colonizar otros planetas durante los próximos 200 años para salvar a la humanidad de la crisis energética.

Para el CEO de Amazon, la civilización va rumbo al estancamiento si no se hace algo al respecto. Además, afirmó que en un par de siglos las compañías mudarán toda su industria pesada fuera del planeta, el cual solo quedará reservado para la industria liviana y las viviendas. “El sistema solar pueden albergar a billones de seres humanos, de los cuales puede haber miles de Einsteins, miles de Mozarts y recursos ilimitados”, expresó.

Hace unos años ya logró no solo despegar sino también aterrizar uno de sus primeros cohetes reutilizables. En diciembre de 2017, la cápsula New Shepard voló al espacio por primera vez. Si bien todavía no realizó ningún despegue tripulado, todo esto podría cambiar este año. “No vamos a vender tickets aún, pero podríamos llegar a incluir personas para finales de este año o principios del próximo”, reveló el empresario. También adelantó que el cohete New Glenn – que se proyecta que pueda trasladar personas regularmente de la Tierra al espacio - debutará en 2020.