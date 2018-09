Intiman a Aceitera Chabás, de AGD, por venta irregular

Luego de varias inspecciones en el sector molinero-aceitero, focalizado en la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Agroindustria de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNCCA), detectó inconsistencias en los movimientos de granos y en la comercialización de subproductos en dos industrias que fueron intimadas a regularizar la situación.

Se trata de la Aceitera Chabás, perteneciente a Aceitera General Deheza (AGD), de y OS SA (molino de Venado Tuerto). La primera, ubicada al sur de la provincia, cerca de Rosario, procesa alrededor de 4000 toneladas por día y produce aceite y lecitina de soja, y harinas proteicas, con una capacidad de almacenamiento de 350.000 toneladas (para semillas, pellets, harinas). Tal como difundió el Ministerio de Agroindustria, se auditaron las dos industrias en las que se constaron inconsistencias en los movimientos de granos y comercialización de subproductos con operadores no matriculados en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA).

"Luego de un informe preliminar de la Oficina de Gestión de la Información de la DNCCA y de la inspección de una de las aceiteras más grandes del país, surgió que la firma registraba inconsistencias de información entre el registro de movimientos y existencia de granos de la AFIP y las declaraciones juradas (DDJJ) de movimientos de granos en los últimos cuatro períodos mensuales", destacaron en el comunicado.

La firma fue intimada a regularizar la situación bajo apercibimiento de que la falta es pasible de suspensión de la matrícula. Además, agregaron que en Venado Tuerto y Rosario fueron inspeccionados de forma simultánea uno de los molinos harineros más importantes de la provincia, las dos plantas de acopio que lo abastecen de trigo y un depósito mayorista que también es propiedad de la firma.

"Se constataron innumerables infracciones a la normativa vigente como lo son comercializar harina con mayoristas de Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Buenos Aires y Misiones no matriculados en RUCA, haberse constatado fallas en los controladores fiscales de molienda no denunciadas a la DNCCA oportunamente y asentar datos no veraces en los libros oficiales en las registraciones de pasaje de trigo de uno de los acopios a la planta industrial", describieron los organismos.

Agroindustria y la DNCCA destacaron, además, que la empresa queda sujeta a recibir las sanciones que correspondan. También, se explicó que el trabajo de cruzamiento de datos entre declaraciones juradas de movimientos y los libros oficiales, sumado a la fiscalización, "evidencia distorsiones en el stock de granos que impiden conocer la producción e industrialización de los mismos, elemento esencial para el buen funcionamiento de los mercados".