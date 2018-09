'Home-office' y 'carpooling', planes de contingencia de empresas contra el paro

Este martes, no habrá transporte público. En el cuarto paro nacional contra Mauricio Macri, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), no funcionarán colectivos, subtes ni trenes. Pararán camioneros, taxis, bancos, comercios y los vuelos se reprogramarán. En este contexto, las empresas se las rebuscan para aminorar el impacto de la medida y asegurarse de que se mantenga el flujo de trabajo habitual.

Las compañías en las que el teletrabajo es una modalidad frecuente, aseguran que la ejecución de las tareas no se verá afectada. Tanto en MercadoLibre como en Microsoft, Coca-Cola e YPF, corporaciones en las que esta dinámica está aceitada, se podrá trabajar a distancia. "Estamos acostumbrados a las actividades remotas, por lo que no tendremos inconvenientes", señalaron desde el sitio de comercio electrónico,mientras que Florencia Scandale, directora de Recursos Humanos de Microsoft Argentina, dijo: "En situaciones de fuerza mayor, nadie tiene obligación de asistir". En tanto, desde la energética, controlada en 51% por el Estado nacional, aclararon:"El permite desempeñarse fácilmente". Sin embargo, desde Coca-Cola, comentaron que hay sectores que no pueden ausentarse porque brindan servicios a proveedores de los Estados Unidos y Canadá. Para facilitarles la llegada, estas firmas incentivan el entre compañeros, se organizan para trasladarse en autos propios. Así, por ejemplo, lo hará Toyota, que, además de fomentar el presentismo por esta vía, prestará vehículos a quienes deban asistir sí o sí a las oficinas de Martínez, donde trabajan 300 personas.

Asimismo, en paros anteriores, dos laboratorios que operan en Zona Norte dieron la opción de elegir qué hacer. "Las combis que los llevan hacia y desde la sede no funcionaron. En este caso, tampoco lo harán. La gente tendrá que asistir por su cuenta o trabajar desde su casa, depende a lo acordado con los de cada área", expresaron fuentes cercanas a uno de ellos, mientras que, desde el otro, indicaron que, pese a que habrá , "a muchos se les complicará llegar a los puntos por los que estos pasan, por lo que preferirán no ir". "Algunos, también, tienen miedo, ya que el camino implica pasar por zonas de cortes", afirmaron.

Otras estrategias que se implementarán será la contratación de remises o el pago de viáticos. "Cuando existe imposibilidad de asistir, además de ofrecerles el disponemos de remises", confirmaron desde la firma contable San Martín, Suárez & Asociados, y agregaron: "En los últimos años, el sector que más concurrió fue el de (BPO)". En un estudio jurídico de la City, aseguraron que, en estos paros, concurre el 20%, el 40 trabaja desde su hogar y el resto se toma el día. En Naranja, confirmaron que "se trabajará normalmente en áreas internas como en sucursales", haciéndose cargo la empresa de los gastos de movilidad.

Las más comprometidas

Distinto es el caso de las fábricas, que sentirán más los efectos del paro. "La baja en la producción provoca la caída de las ventas", sostuvo un grande del rubro alimenticio. "Las zonas más conflictivas son las del Gran Buenos Aires. En el interior, los operarios suelen vivir cerca de las plantas. Hay maquinarias que no se pueden apagar y producciones que no pueden detenerse. La productividad no se resentirá", confirmaron. Para cumplir con los objetivos diarios, se otorgará un a quienes lleven en sus autos a otros y se pagará un bono combustible. Juan Fera, director de Marolio (perteneciente al Grupo Maxiconsumo, junto a la marca Molto) estima un presentismo de un 95% en sus fábricas: "Tenemos procesos continuos y, mediante vehículos contratados, nuestra gente nos acompaña". Por su parte, una importante cadena de supermercados informó que adelantará la entrega de a las tiendas.

El personal de planta de Zárate de Toyota, al igual que las de otras automotrices, se adherirá a la medida. Otros sectores críticos son las estaciones de servicio, que dependen de que los sindicatos no bloqueen sus entradas, y las guardias de hospitales.