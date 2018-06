Habla el nuevo CEO de Google Argentina: fake news, privacidad y su vida en Filipinas

Desde la apertura de las oficinas de la compañía en la Argentina, en 2007, por primera vez Google nombró un country manager que es promovido internamente desde la oficina local. Los cuatro anteriores o bien habían sido reclutados externamente para ocupar el cargo o bien venían de una filial de Google en otro país. Con solo tres semanas de antigüedad en su nuevo despacho, Beramendi abre las puertas para recibir a APERTURA y contar las primeras impresiones sobre lo que encontró.

Además de haber sido durante un año líder de Productos y Soluciones para Hispanoamérica y otros tres director de Branding para la Argentina, Beramendi sumó experiencia en el exterior. Cuenta con un MBA de la escuela de negocios Kellogg de la Universidad de Northwestern, de los Estados Unidos. Además, vivió dos años en Filipinas: desde allí ejerció como gerente General del Sudeste Asiático de SC Johnson y tuvo responsabilidad sobre 11 países. “La filipina es una cultura distinta a la nuestra –confiesa–, son más retraídos. Me ayudó mucho la experiencia para empatizar y conectarme con la gente”.

Aficionado de la tecnología según cuenta, cree que su llegada a la compañía tuvo que ver con la posibilidad de acercar innovaciones al mundo privado: “No solo las grandes empresas, sino también las PyMEs, que son una pata fundamental de las economías en general y de la Argentina en particular”. En relación con su estilo de liderazgo, utiliza la figura de la pirámide invertida, y dice que él trabaja para su equipo y no al revés: “En Google hay una cultura con un alto nivel de colaboración, en donde uno tiene que remover obstáculos y ser un coach y no quedarse en el micromanagement o la supervisión asfixiante”.

Señala al micromanagement como uno de los problemas que pueden tener los líderes. ¿Cómo lo evita?

Es muy perjudicial porque desempodera a la gente, le saca el poder de adueñarse del negocio. Además, crea un cuello botella enorme. Para evitarlo, siempre me sirvió asegurarme de que todo el mundo tenga clara la visión. Y, en segundo lugar, es importante generar procesos de conexión para que la comunicación fluya de manera libre. En esa instancia es clave ponerse a disposición de la gente. Es decir, trabajar para la gente y remover obstáculos en lugar de ponerse a supervisar.

¿Qué balance hace del negocio en estos cinco meses y cómo cree que va a terminar el año?

En primer lugar, Google tiene un compromiso muy fuerte con el país. En buena medida, mi función consiste en dar la posibilidad de hacer crecer negocios por medio de nuestros servicios a los clientes. La compañía está desde hace más de 10 años en el país y quiero continuar con el legado. Hay casos concretos, como las iniciativas locales que lanzamos con partners en News para entrenar a periodistas o el evento Think con el presidente de Google Américas, para mejorar la velocidad de carga de los sitios de nuestros socios. Hay un compromiso muy fuerte de la corporación con la Argentina y hay iniciativas muy importantes para el resto del año.

¿Cómo cuáles?

Una tiene que ver con tratar de que las empresas estén mejor posicionadas y representadas en los móviles. Hoy chequeamos el celular 150 veces por día y el 86 por ciento de los internautas tiene acceso a un smartphone en la Argentina. El año pasado lanzamos la iniciativa micromomentos: allí hicimos hincapié en la ayuda que da el móvil en momentos particulares. Lo importante es entender que estamos en la era de la asistencia, donde el consumidor quiere ayuda en el tiempo y forma que desee. Ahí es donde tenemos que asegurarnos de que las marcas estén presentes.

Todo esto a partir de una cuestión muy importante, que es poder reflejar el poder de la intención. Los usuarios entran a nuestras plataformas justamente para buscar o conectarse con una intención a futuro. La iniciativa de acercar las marcas al celular y facilitar ese proceso tanto en velocidad como en experiencia de usuario y la capacidad de acercar a las marcas al mundo de la asistencia por medio de la maximización del poder de la intención son dos de las grandes iniciativas para este año.

En este contexto económico más inestable, las PyMEs, que son clientes de ustedes, suelen ser unos de los sectores más golpeados. ¿Cómo los puede afectar esto?

Una de las columnas vertebrales de la economía sin dudas tiene que ver con las PyMEs. Nosotros lo identificamos hace muchos años, por eso tenemos programas muy interesantes y comprometidos para estas empresas. La función de Google de democratizar la información y de organizarla para que esté a disposición de las personas tiene como uno de los grandes beneficiados a las PyMEs.

Hoy, además, existe la posibilidad de no tener que invertir montos exorbitantes de dinero para hacer una campaña y probar. Se puede experimentar, trazar objetivos y luego medir los resultados. Otra herramienta gratuita es Google Mi Negocio, que permite que las PyMEs sean ubicables en el mapa.

¿Qué falta para que Google empiece a hacer desarrollos a nivel local?

Google Argentina es muy relevante para Google a nivel internacional. Lo que más se reconoce es la capacidad de talento. Existen áreas de soporte que se realizan desde acá, no solo comerciales, muy valoradas, como Comunicación, Legales y Relaciones Gubernamentales. La apuesta es que la Argentina siga siendo un exportador de talento a otros países y seguir desarrollando áreas que colaboren con el ecosistema de la empresa a nivel internacional.

Fue impactante ver a Mark Zuckerberg declarando ante el Congreso de los Estados Unidos por problemas relacionados a la privacidad de la plataforma. ¿Son más conscientes los usuarios del uso de sus datos? ¿De qué manera los puede impactar?

Todo lo relacionado a la protección y privacidad de los datos es, sin dudas, la prioridad uno de la compañía. Sin la confianza de los usuarios, que se genera a partir de que ellos tengan claridad de qué hacemos con la información que se recaba, no existe Google. Confío en que este proceso trae más transparencia y eso es muy bueno para el usuario. Por otro lado, nosotros no compartimos información con terceros, que es el gran divisor de aguas. Marca una diferencia entre otras plataformas digitales y nosotros.

De la mano de este tema se plantean los problemas con las fake news y la financiación de los anuncios políticos. ¿Qué postura tienen? ¿Piensan en cambios para sumar transparencia?

Hace poco, nuestro VP Global de News dijo con mucha claridad que así como necesitamos de la confianza del usuario para que Google exista, también hay que poner encima de la mesa la importancia que tienen los medios para Google. En definitiva, si no tenemos la confianza del usuario y el contenido relevante que generan los medios expertos, el ecosistema de Google no funciona. Por eso es que tenemos iniciativas para ir por este camino. Como Google News Iniciative: destinamos US$ 300 millones en tres años a soluciones relacionadas con los medios de comunicación.

A fin de cuentas, lo que uno tiene que lograr es que la gente entienda lo que está leyendo. Por eso, en vez de hablar de fake news yo hablaría de desinformación. Nuestro rol es trabajar con los medios para lograr transparencia y que el usuario pueda entender lo que está leyendo. Además queremos hacer nuestro aporte por medio de nuestro algoritmo, para privilegiar las fuentes que son más confiables en cada tema.

En los últimos años hubo lanzamientos de hardware a nivel mundial, como Home, WiFi, Pixel. ¿Qué perspectivas hay para la llegada a la Argentina de estos productos?

Hace dos años, nuestro CEO global declaró que quería meterse en el negocio del hardware, ya que es fundamental para maximizar la experiencia del usuario poder estar desde el principio hasta el final y garantizar la mejor experiencia posible controlando todas las etapas. Hay planes concretos de llegar a América latina. De hecho, en México ya se están empezando a testear los productos, lo que es una buena señal.

Dentro de la estrategia de hardware, si bien tiene que ver con software, el Asistente ya está disponible en español argentino, lo cual es una punta de lanza para estar más cerca del usuario. No puedo darte una fecha concreta, pero así como hablamos del compromiso de Google corporación respecto de la Argentina en particular, estamos evaluando de forma permanente nuevas oportunidades.

Lanzaron en el país productos como YouTube Go, Empleos y Flights. ¿Cómo les está yendo y qué nuevos servicios o productos están planeando para este año?

Jobs, en particular, fue una iniciativa superinteresante porque intenta facilitar todo lo que tiene que ver con la búsqueda de trabajo a partir de la misión de organizar la información. Acercar la inteligencia artificial a la usabilidad del usuario está en el pipeline o en la intencionalidad de Google. Lo que haga a utilizar la IA como un método de ayudar al usuario en esos momentos y en esa era de la asistencia está en cartera.

¿Hay planes de sumar YouTube Red?

Esa solución da la posibilidad de tener un YouTube pago con capacidades como verlo offline o sin comerciales. Similar a la conversación de hardware: buscamos de forma permanente nuevas oportunidades de traer estos servicios a la Argentina. Hoy ya existe en México y Brasil, lo que da la posibilidad al país.

Desde que abrieron las oficinas en la Argentina han revolucionado al mundo publicitario. Actualmente siguen generando cambios, como las publicidades de cinco segundos en las previsualizaciones de YouTube. ¿Cómo se insertan en la industria?

Hoy, la publicidad digital en la Argentina ronda el 24 por ciento. Hace cuatro años era el 5 por ciento, por lo que el crecimiento fue muy importante. Nuestro rol es trabajar con nuestros clientes, tanto PyMEs como grandes compañías, en acercar soluciones tecnológicas para lograr los mejores resultados en sus negocios.

Por ejemplo, la previsualización de YouTube requiere repensar el storytelling. Pensar de forma distinta la manera de contar historias. Porque si no capturo a los usuarios en los primeros segundos todos te pueden saltear. Por eso trabajamos con las compañías en capacitaciones y entrenamientos. También buscamos mejorar las mediciones sobre las inversiones realizadas para que puedan ser lo más eficientes posibles. En definitiva, lo importante es acercar la tecnología para que los clientes puedan cumplir los objetivos de negocio.

Los adblockers son un desafío cada vez más complicado, aunque en la Argentina sea incipiente. ¿Cómo planean abordar este tema?

La mejor manera de abordar los temas de negocios para nosotros es acercarse a la mejor experiencia de usuario. Si me aparece un aviso no relevante o intrusivo, voy a estar interesado en este tipo de soluciones alternativas. Lo que se cree a partir de una mala experiencia de usuario son paliativos.

Del otro lado, ustedes como anunciantes han empezado a apostar en offline. Históricamente defienden la bandera de la publicidad digital. ¿Cómo explican esta estrategia?

Insisto sobre el foco en el usuario. Hoy está mucho en mobile, pero también está en la calle, la televisión y la radio. Lo importante es acercar las marcas a los momentos en los que el usuario esté más dispuesto recibir información. Por eso hablamos del poder de la intención: cuando uno está buscando un bar, abre la puerta a que una marca promocione su bar que está abierto y cerca. La campaña de Search es global, pero va en la misma línea de seguir al usuario.

