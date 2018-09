Habilitan a 28 frigoríficos para exportar carne vacuna enfriada a China

Un total de 28 establecimientos frigoríficos exportadores recibieron ayer el aval del Gobierno chino para comenzar a enviar cortes de carne enfriada, en el marco de los nuevos protocolos que el país firmó con el gigante asiático.

Principal comprador de carne vacuna argentina, con alrededor del 50% del total, China accedió a aumentar sus compras bovinas en mayo último cuando firmó los convenios para incluir a los cortes enfriados con y sin hueso y congelada con hueso, que se sumaron a la carne congelada deshuesada que ya compraba.

La habilitación de los establecimientos se da en el marco de la misión comercial que hasta el fin de semana encabeza el secretario de Agroindustria, Luis Etchevehere, en el país asiático. Figuran en la nómina autorizada varios de los principales exportadores locales: Swift (de la brasileña Minerva Foods), Friar (Grupo Vicentin), Quickfood (BRF), Marfrig, Importadora y Exportadora de La Patagonia, Arre Beef, EcoCarnes, Frigorífico Rioplatense, Frigorífico Gorina y Compañía Bernal, entre otros. También una planta de almacenamiento en frío (Cold Land) y una planta avícola (Fadel).

Desde Beijing, Etchevehere afirmó a El Cronista que el acuerdo se gestó en mayo cuando estaba abierto sólo el segmento de carne congelada de u$s 4000 la tonelada, y que el segmento de carne enfriada con y sin hueso van de u$s 11.000 a u$s 19.000 la tonelada: "Son cortes premium; era muy importante firmar el protocolo. Es algo que profundiza el vínculo entre nuestros países, en el cual venimos trabajando en forma coordinada con funcionarios de la Secretaría de Comercio, Cancillería y la Embajada argentina en China", afirmó el funcionario. También sostuvo que "hay un montón de plantas que pidieron habilitación" pero que en este viaje sólo se aprobaron 28. "Hay otras plantas que vamos a seguir gestionando para que se apruebe en el menor plazo posible, a medida que cumplan con los requisitos sanitarios", destacó. Además, contó que se firmó el protocolo sanitario para la exportación de semen y embriones, a fin de ingresar a ese mercado "también con genética, que hace que nuestra carne sea de las mejores del mundo".

Desde la industria, Miguel Schiariti, Presidente de la Cámara de la Industria de la Carne (CICCRA), celebró la medida: "Para los productores tiene la misma o mayor trascendencia. Esto va a generar un aumento de la demanda de los productos a ese destino y va a haber mayor competencia que se va a reflejar en el precio. Es una buena noticia a dos puntas: primero porque el productor verá mejorado los precios, y segundo porque el hecho de que accedan más frigoríficos a ese mercado, dará la posibilidad de mejorar las instalaciones de sus fábricas, cosa que hace muchos años no se hace. Esto sumado al aumento del valor del dólar que le da mayor competitividad al país", comentó.

Por su parte, el embajador argentino en China, Diego Guelar, resaltó que en el primer semestre del año los envíos vacunos a China aumentaron 119%, en comparación a igual período del 2017. "Argentina ya ocupa el 20% de las importaciones chinas de carne vacuna y este país compra a su vez el 55% de las exportaciones de carne nacionales", dijo.