¿Federer cambia de equipo? Una marca japonesa lo seduce con US$ 22 millones

La victoria de Rafael Nadal en el último Roland Garros marcó la continuidad del reinado del mallorquín sobre polvo de ladrillo. Ahora, llegó el turno de la temporada de césped, un terreno en el que Roger Federer se siente más a gusto. Sin embargo, el suizo actualmente disputa un campeonato más importante que cualquiera de los del circuito: el de las marcas. Según The Times, el tenista estaría analizando cambiar de equipo.

En 2017, además de sus múltiples torneos ganados, Federer consiguió el primer puesto como el tenista mejor pago. A su vez, también se hizo un lugar en el top ten de los atletas que más embolsaron durante el año pasado con una cifra cercana a los US$ 77,2 millones. El 20 veces campeón de Grand Slam renovó su contrato de sponsoreo con Mercedes-Benz y Lindt, pero todavía no se pronunció respecto a su deal con Nike, el cual habría vencido en marzo de 2018.

De acuerdo a lo consignado por el medio británico, el suizo tendría entre sus opciones no continuar bajo el ala de la marca deportiva estadounidense, cuyo último contrato estaría valuado en US$ 7,5 millones. En cambio, Federer podría llegar a un arreglo con la compañía japonesa de indumentaria Uniqlo. Según The Times, esto reportaría un incremento del 193 por ciento en los ingresos del deportista, ya que se especula con que el contrato se aproxime a los US$ 22 millones.

Mientras tanto, el nacido en Basilea se prepara para volver al ruedo en el Abierto de Stuttgart tras unos meses de inactividad. Federer intentará recuperar el primer puesto del ranking ATP que dejó en menos de Nadal en marzo de este año cuando perdió en la segunda ronda del Miami Open ante el australiano Thanasi Kokkinakis.