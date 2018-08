En su salida a bolsa de NY, Eventbrite proyecta juntar u$s 200 millones

Eventbrite, comercializadora de tickets para eventos y espectáculos, oficializó su intención de salir a bolsa. Ayer confirmó los rumores, al presentar su documentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), paso inicial para realizar su oferta pública inicial (IPO) de acciones. Según informó el portal TechCrunch, versión que publicó el diario británico Financial Times, la empresa espera recaudar u$s 200 millones en la plaza neoyorquina para compensar las pérdidas que sufrió durante su último ejercicio.

La compañía reportó pérdidas por u$s 38,5 millones en 2017, a pesar de haber facturado u$s 201,6 millones durante ese período. Este año, la tendencia no se revirtió. En lo que va de 2018, Eventbrite acumula un rojo de u$s 15,6 millones, aunque sus ingresos aumentaron un 51 por ciento.

Julia y Kevin Hartz fundaron Eventbrite hace 12 años. Desde entonces, se convirtió en una firma valuada en más de u$s 1000 millones que emplea a 1000 personas a escala global. El 10% de su dotación está basada en la Argentina. , el fondo Tiger es el principal accionista de la compañía, con el 21% de su paquete accionario, seguido por Sequoia Capital con el 20 por ciento.

En la última década, la empresa levantó u$s 332 millones repartidos en nueve rondas de inversión. A su vez, le compró Ticketfly, servicio de distribución de entradas, a Pandora a cambio de u$s 200 millones. Según la presentación de Eventbrite, los encargados de llevar a cabo su salida a bolsa serían Goldman Sachs, J.P. Morgan, Allen & Co y RBC Capital Markets.