Empresarios tech pidieron mayor previsibilidad al Gobierno

La dura devaluación que sufrió el peso entre agosto y septiembre pasados golpeó duro a todos los sectores productivos de la Argentina. La industria de la tecnología no fue la excepción, aunque en algunos casos le sirvió para poder ofrecer sus productos a un precio diferencial en el exterior.

Durante el panel de Tecnología e Innovación realizado durante la undécimo primera edición del Encuentro de los Líderes organizado por El Cronista junto a las revistas Apertura e Infotechnology, empresarios del sector tecnológico deslizaron que una mayor previsibilidad apuntalaría de una mejor forma sus negocios en la Argentina en el corto, mediano y largo plazo.

El panel estuvo integrado por Carlos Emilio Álvares López, Ceo de Philips Argentina y Cono Sur; Marcelo Girotti, CEO Grupo BGH y director ejecutivo de BGH Partner; Juan Bello, VP Digital Solutions, GLOBAL LOGIC; y Cristian Argüello, Country Manager y Gerente General, COGNIZANT Argentina.

Durante sus disertaciones, los ejecutivos puntualizaron los problemas que atraviesan sus firmas a partir del actual contexto económico, precisaron algunos proyectos en los cuáles están inmersos, y remarcaron como un elemento favorable la renovación de la Ley de Promoción de Software.

A continuación una breve reseña de las intervenciones de cada directivo.

“Hay que poner todo en coyuntura. Hay caída en unidades vendidas. Somos cautelosos, pero optimistas con vistas al futuro. Philips está en el país desde 1935, así que vemos nuestras operaciones en el país como un negocio a largo plazo.

“Hay que darle explicaciones a los accionistas holandeses, pero todos saben lo que ocurrió”

“Philips dejará de ser un conglomerado de electrodomésticos. A partir de ahora se dedicará al cuidado para la salud de las personas”

“Vemos de acá a marzo complicado; en abril a julio percibimos un amesetamiento”

“Las crisis argentinas tiene casi siempre forma de “V” caída rápida y un rebote también rápido. Sin embargo, creemos que está tendrá más bien un estilo U con un amesetamiento que demandará un par de meses para volver luego a recuperar”.

“Si hay un área donde se puede innovar y mucho es en el área de salud.

“En el futuro, cualquiera de nosotros podría tener la chance de que los médicos revisen su historia clínica en caso de tener un accidente en Jujuy, por ejemplo”.

“La política de salud está desorganizada. Sería bueno que existiera una política de salud para privados y estatales y que ambos sectores la cumplan”.

Inflación

“Veníamos tratando de bajar la inflación como la fiebre, con Ibuprofeno. Y hoy nos enyesaron”

“No hay negocio sino hay financiación. Se tomaron decisiones drásticas. Esperemos que no haya rebotes negativos a la hora del retroceso de la tasa de interés”.

“Con vistas al futuro hay que mejorar la accesibilidad de la gente al sistema de salud. Hay estadísticas que no son buenas. La tecnología será el primer facilitador”

“Asumí el cargo en agosto pasado, cuando iniciábamos el año fiscal. Todo hay que verlo en el contexto. Hoy cumplimos 105 años en la Argentina. BGH pertenece a un grupo de inversores argentinos. Siempre estuvo en la innovación. Y tuvo una resilencia bárbara”.

“Hay una demanda de eficiencia energética terrible”

“Hoy el grupo está diversificado en negocios y países, más allá que el mercado local está impactado por la falta de crédito y pérdida del valor adquisitivo”.

“El consumidor ahora entiende más los productos. Nosotros sacamos el Smartcontrol, para que se pueda manejar el aire acondicionada por control remoto. Pero hay que empezar a incorporar el internet de las cosas en los productos”.

“Tenemos tecnología para racionalizar aún más el consumo. Por ejemplo, tenemos una tecnología para forzar el consumo del aire acondicionado en 24 grados. Pero en la Argentina no se está usando”.

“Hay que tener en cuenta que generar un megavatio cuesta 27 veces más que ahorrarlo. Acá las empresas y los usuarios son igual de responsables”.

“El problema es que en la Argentina estamos muy focalizados en la coyuntura. No podemos pensar en el largo plazo”.

“Se avanzó mucho en los sistemas viales. Implementamos sensores con IA para pronosticar donde habrá una inundación dentro de la Ciudad. La cantidad de plata que está ahorrando la Ciudad es muy importante. Esta planificación es algo que Argentina deberá generar un plan de estado como los países vecinos”.

Sobre la inflación

“De todos los males, el más complejo es la tasa de interés, que hace inviable cualquier tipo de desarrollo”.

“Si estuviéramos en un país externo y nos dijeran que para desarrollarnos deberíamos afrontar una tasa del 70% no haríamos seguramente nada”

“Hay que bajar la inflación y subir el poder adquisitivo. A nosotros no va bien cuando la gente puede mantener su empleo, cuando puede ahorrar, y empieza a pensar cómo cambiar algún electrodoméstico”

“Hoy el punto más relevante son las tasas de interés tan altas. Creemos que deberían bajar más de 10% antes de fin de año y después seguir”.

“(Con vistas al futuro) Tenemos muchas cosas por hacer. La tecnología líquida estará presente. Habrá nuevos participantes canibalizando negocios ya establecidos. El que sea líder, sino se renueva todos los días, perderá esa posición”.

"Para adaptarnos a la posición, somos realmentes muy creativos. Nuestro caso es paradigmático. Lo que hay que entender es que no hay un buen o mal momento para emprender".

“La devaluación nos deja mejor parados en materia de competitividad. Igual, acá el tema es poder sostener planes y políticas de largo plazo. Estos sacudones no ayudan”

“Nosotros crecimos cerca de un 25%, pero es muy difícil la planificación a largo plazo”.

“Esta es una industria que es 100 por ciento dependiente del talento, y al talento hay que cuidarlo”.

“Hay un componente importante que siendo una industria basada en talento, el 70% de las ganancias se transfiere a salarios y cargas sociales. Son inversiones que se deben planificar a largo plazo. Por eso son fundamentales las políticas de sustentabilidad del Gobierno para que sean más previsibles”.

Sobre la Ley de Promoción de Software

“Fue un instrumento extremadamente útil. Permitió pasar de 40.000 personas a 130.000 personas trabajando en la industria del conocimiento en la actualidad. Genera crecimiento sano con empresas responsables”.

“Aún se desconoce qué sucederá a continuación. Pero este programa tiene un rol fundamental sobre políticas de planificación a largo plazo”

“Permitió salir a exportar y que firmas externas inviertan en la Argentina. Le da una estabilidad para que la Argentina se consolide como exportador de soluciones tecnológícas en el mundo”.

“Se necesita una mejor articulación con las universidades para poder generar más recursos. Estamos importando talento de Latinoamérica. La curricula de las Universidades no alcanza a ponerse al ritmo con las necesidades de las empresas”.

“Hay un déficit de formación de nuevos ingenieros. Se necesita un mayor número de ingenieros en la Argentina. Nosotros estamos tomando subgraduados, invirtiendo en la posibilidad de concluir esa formación”.

“Queremos mejorar la calidad de salud de las personas; crear soluciones de software para ayudar a otras ONGs, y lograr que los beneficios de esta industria se derramen a otras personas”.

“Estamos cerrando bien el año aunque la quita de las retenciones a nosotros nos sorprendió. Pero es un tema de previsibilidad. Desde Cognizant estamos más a favor de políticas que sirvan para exportar software y servicios”.

“La exportación de software deja en la Argentina unos US$ 2.000 millones anuales. Los ingresos netos por la tecnología de conocimiento rozan los US$ 3.000. Hay que apuntalar este tipo de políticas. Si bien la devaluación colabora. Lo que le da un plus a la Argentina es el alto nivel calificado”.

“Cerramos el año con muy buen crecimiento. Igual, siempre pensamos en el largo plazo y ahí aparece el tema de la diferencia de cambio y la previsibilidad".

Sobre la Ley de Promoción de Software

“Se habla de retenciones a la industria y a su vez la eliminación de un incentivo que permitió crecer a esa misma industria”.

“(Necesitamos) tener un esquema predecible y ser competitivo, no solo por el tipo de cambio. Es fundamental para poder seguir creciendo”.

“Hoy por hoy damos servicios de calidad, por el conocimiento que podemos aportar”.

Sobre la captación de talento

“Hay que trabajar en políticas activas entre empresas, Gobierno y universidades, para incrementar la cantidad de trabajadores calificados”.

“Tenemos unos 150 trabajadores de India trabajando ya que poseen conocimientos que aún no poseemos ni desarrollamos en el país”.