Emprendió, triunfó y busca startups en las que invertir US$ 100 millones

Conoce como pocos al mundo emprendedor. Vive desde 1971 en Israel, uno de los principales polos para las startups tecnológicas del mundo y uno de los países que más invierte en tecnología a nivel global. Y busca proyectos de inteligencia artificial en los que invertir US$ 100 millones. Eduardo Shoval es un emprendedor argentino que llegó esta semana al país para presentar Cognitiv II, el nuevo fondo de la compañía israelí OurCrowd que buscará conectar a inversores de todo el mundo con las startups más destacadas que se dediquen a la inteligencia artificial.

Fundada en 2013 por Jon Medved, OurCrowd es una plataforma que permite invertir en algunas de las compañías más destacadas de alta tecnología. Su propuesta, que combina elementos de crowdfunding, de diversificación de inversiones, de detección de talento y de verificación de compañías con buenas perspectivas de negocio, le ha permitido no sólo captar 25.000 inversores de 112 países, sino también controlar activos por una cifra cercana a los US$ 1000 millones. Pero la compañía, ahora, va por más y lanzó un nuevo fondo dedicado exclusivamente a invertir en nuevos proyectos dedicados al desarrollo de herramientas de inteligencia artificial.

En su breve visita al país, Shoval dialogó con Apertura.com sobre el crecimiento de OurCrowd, el nuevo fondo que la compañía está lanzando, y sus expectativas para encontrar los proyectos más destacados de inteligencia artificial.

Eduardo Shoval.

¿Cómo y por qué se creó OurCrowd?

Jon creó la idea, pensando que debía haber una mejor forma de que inversores de todo el mundo pudieran financiar a empresas de alta tecnología. Creía que podía crear una forma que democratice las inversiones, que más gente pudiera participar. Normalmente, las personas que no están relacionadas a los Venture Capitals o los Angels no podían invertir en una empresa hasta que éstas no salieran a la bolsa y es en ese período en el que se pueden dar las mayores ganancias.

¿Y cómo ha evolucionado la compañía hasta hoy?

Lo que empezó hace 5 años con inversiones por US$ 30 millones por año pasó a US$ 600 millones en este 2018. Además, tenemosassets bajo management por US$ 1000 millones. Creo que es un fenómeno mundial, la gente quiere invertir en alta tecnología y OurCrowd se ha convertido en una plataforma que permite un acceso a ello. Además, la compañía ha invertido en un portafolio que hoy en día está formado por más de 150 empresas, lo que la ha convertido en el inversor más activo y más grande en cuanto a número de inversiones de Israel.

¿Por qué los inversores se acercan a OurCrowd?

La compañía permite diversificar las inversiones en un portafolio compuesto por unas 150 empresas dedicadas a la alta tecnología (de acuerdo a lo publicado en su página web, la compañía ha analizado unas 8500 compañías). OurCrowd te da la oportunidad de invertir en empresas analizadas por nosotros, elegidas por nosotros. Nosotros invertimos y le damos a la gente la posibilidad de invertir en las mismas condiciones que invertimos nosotros, que son las mismas en que invertirán grandes empresas internacionales. Es decir, una persona puede invertir US$ 10.000 de la misma manera que un fondo puede invertir US$ 20 millones. Para los inversores grandes, además, ofrecemos un servicio de asesoría especial.

¿Cuánto es el monto mínimo para invertir?

El mínimo es US$ 10.000 para una empresa y US$ 50.000 para un fondo. Monto máximo no hay.

¿Y hacia donde van, en general, esas inversiones?

Hoy en día el 30% de las inversiones de OurCrowd son realizadas a compañías fuera de Israel. Hemos invertido en Australia, Nueva Zelanda, Grecia, países de Europa Occidental, India, Estados Unidos... Todavía no hemos hecho una primera inversión en América latina, pero espero que en algún momento podamos anunciar una.

¿Por qué Cognitiv II se especializará en inteligencia artificial?

Identificamos que hay un boom de las inversiones mundiales y las posibilidades de la alta tecnología, y decidimos crear un fondo que se dedique solamente a la inteligencia artificial, invirtiendo en proyectos que están en sus primeras etapas, como si fuera una incubadora, un capital semilla. De hecho, el 11% del total invertido a nivel global en inteligencia artificial se da en Israel, un país de 9 millones de habitantes.

¿Qué inversiones tienen previstas para estas compañías y cómo son los próximos pasos?

Cogtitiv invertirá US$ 100 millones en los próximos tres años en nuevas compañías de inteligencia artificial nivel mundial. Buscamos proyectos que estén al nivel tecnológico de las que tenemos en Israel. Pero para encontrar una empresa miramos alrededor de 100.

¿Y qué cree que puede encontrar en la Argentina?

Desde el punto de vista de los negocios, de la educación, de los emprendedores, la Argentina ha tenido muchos éxitos a nivel mundial, creando muchos unicornios. Así que desde ese punto de vista, nosotros sólo tenemos que buscar ese futuro unicornio en el mundo de la inteligencia artificial. Creo que con paciencia, buscando, lo encontraremos.